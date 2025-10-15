IMG
IMG
Eventi e cultura

"Carissima dottoressa": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente

Anna Caiati e Stefania De Toma con Guido Croci, per il nuovo appuntamento della rassegna “Ogni libro ha la sua storia”

Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 8.28
Prosegue stasera al Gaber Club di Trani la rassegna "Ogni libro ha la sua storia", in programma tutti i mercoledì di ottobre e novembre alle ore 19:00.
Protagonista dell'incontro sarà Anna Caiati, psicoterapeuta specializzata in ipnosi, che presenterà il suo libro "Carissima Dottoressa", una raccolta di lettere inviate da persone che, grazie all'ipnosi, hanno trovato il coraggio di raccontarsi e di affrontare la domanda più profonda: «Voglio conoscere il motivo della mia sofferenza per uscirne».
Un dialogo vivace, a tratti emozionante e a tratti divertente, tra la dottoressa e una "ipotetica paziente" interpretata da Stefania De Toma, con alcune incursioni "non autorizzate" di Guido Croci.
Un evento da non perdere, pensato per chi desidera comprendere meglio cos'è davvero l'ipnosi, come funziona e quali benefici può offrire, tra curiosità, domande e risposte sincere.
Ingresso libero e aperto a tutti
Il Gaber Club si trova in via Fra' Diego Alvarez, a Trani, in zona Castello.
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani
15 ottobre 2025 Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani
Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
15 ottobre 2025 Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu
15 ottobre 2025 Partecipate, conti in ordine a Trani: l'Amministrazione porta in utile Amet e Amiu
"Lato Mare ": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini
15 ottobre 2025 "Lato Mare": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini
Agricoltura, tre provvedimenti di Tonia Spina per il rilancio del settore
15 ottobre 2025 Agricoltura, tre provvedimenti di Tonia Spina per il rilancio del settore
Grande successo a Trani per la nona edizione del “Puglia Cake Festival”
14 ottobre 2025 Grande successo a Trani per la nona edizione del “Puglia Cake Festival”
PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita "
14 ottobre 2025 PTA di Trani, Cinquepalmi di Trani2026: "È un guscio vuoto, la sanità è stata tradita"
Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso "
14 ottobre 2025 Trani, l'asfalto cede in via Togliatti: "Qui si rischia grosso"
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
14 ottobre 2025 Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo "
14 ottobre 2025 Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo"
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.