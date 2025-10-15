"Carissima dottoressa": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente

Prosegue stasera al Gaber Club di Trani la rassegna "Ogni libro ha la sua storia", in programma tutti i mercoledì di ottobre e novembre alle ore 19:00.Protagonista dell'incontro sarà Anna Caiati, psicoterapeuta specializzata in ipnosi, che presenterà il suo libro "Carissima Dottoressa", una raccolta di lettere inviate da persone che, grazie all'ipnosi, hanno trovato il coraggio di raccontarsi e di affrontare la domanda più profonda: «Voglio conoscere il motivo della mia sofferenza per uscirne».Un dialogo vivace, a tratti emozionante e a tratti divertente, tra la dottoressa e una "ipotetica paziente" interpretata da Stefania De Toma, con alcune incursioni "non autorizzate" di Guido Croci.Un evento da non perdere, pensato per chi desidera comprendere meglio cos'è davvero l'ipnosi, come funziona e quali benefici può offrire, tra curiosità, domande e risposte sincere.Ingresso libero e aperto a tuttiIl Gaber Club si trova in via Fra' Diego Alvarez, a Trani, in zona Castello.