Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki

Per la prima volta a Trani si terrà un evento unico nel suo genere, dedicato al Reiki e alla crescita interiore. L'appuntamento, che si svolgerà giovedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso "Pelledoca", vedrà la presenza di un maestro di fama mondiale del Reiki, Gaetano Vivo, una figura di grande prestigio che porterà nella nostra città la sua esperienza e il suo insegnamento. A promuovere e organizzare l'iniziativa è Angela Mercorio, presidente dell'associazione "Rispettiamo Trani", che sottolinea come questo sia il primo evento di tale portata a svolgersi a Trani: «La nostra città merita occasioni nuove, capaci di arricchire il percorso personale e comunitario di ciascuno. È un onore poter ospitare un maestro di livello internazionale, e farlo in un contesto aperto a tutti i cittadini». L'evento del 2 ottobre rappresenta dunque una prima assoluta per Trani, con l'obiettivo di creare uno spazio di incontro, riflessione e benessere condiviso. La partecipazione è libera e aperta a tutti

In un'epoca segnata da grandi incertezze globali che spingono a una profonda riflessione sul senso della vita, cresce la ricerca di un benessere che vada oltre la cura del corpo per toccare le corde dell'anima. Sempre più persone si avvicinano a discipline come il Reiki, un'antica tecnica giapponese che, attraverso la canalizzazione dell'energia universale, mira a promuovere la pace interiore e la guarigione spirituale.È in questo contesto che l'associazione "Rispettiamo Trani" ha organizzato un evento inedito per la città, invitando per la prima volta uno dei più importanti maestri di Reiki a livello mondiale,che condividerà la sua esperienza su come il Reiki sia un "atto d'amore" e uno strumento per la "guarigione dell'anima". L'incontro si propone di offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione e un'occasione per conoscere da vicino un percorso di crescita interiore, in un momento storico in cui ritrovare l'equilibrio è una necessità sempre più sentita