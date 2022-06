Una donne al vertice dell'Ordine degli Ingegneri Bat: è Antonella Cascella

Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine provinciale degli Ingegneri della Bat, è stato nominato il nuovo Presidente e sono state assegnate le cariche del Consiglio direttivo: l'ing. Antonella Cascella, 39 anni di Barletta, è stata nominata Presidente dell'Ordine. Si tratta della prima donna a ricoprire questo incarico nel giovane Ordine provinciale: "Sono molto onorata e felice di ricoprire il ruolo di Presidente - ha detto l'ing. Cascella - e di essere parte di una squadra motivata, competente e giovane. Ringrazio, a nome di tutto il gruppo, il Consiglio uscente, il presidente Sebastiano Manta, e tutti i colleghi che ci hanno sostenuto. Siamo pronti per questa nuova avventura!".Vice presidente vicario dell'Ordine è stato nominato Alessandro Cervino di Trani, segretario Domenico Sgaramella di Andria, tesoriere Michele Pizzicoli di Barletta. Fanno parte del Consiglio anche Antonio Sasso di Bisceglie, Giuseppe Pistillo di Andria, Lucia Monopoli di Barletta, Riccardo Virgilio di Andria, Gianluca Di Cugno di Trani, Vita Panarelli di Trani, e Raffaella Ardito di Bisceglie. Saranno in carica per il quadriennio 2022/2026.