Rinnovato il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Bat

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia Bat: al termine delle operazioni di voto, che si sono svolte in maniera telematica, sono risultati eletti i candidati Antonio Sasso (271 voti), Antonella Cascella (270), Alessandro Cervino (253), Domenico Sgaramella (221), Giuseppe Pistillo (214), Francesco Preziosa (198), Riccardo Virgilio (195), Michele Pizzicoli (189), Andrea Pugliese (175), Gianluca Di Cugno (168); Raffaella Ardito (248).Gli 11 eletti siederanno in Consiglio per il quadriennio 2021/2025, ed al loro interno eleggeranno il Presidente che prenderà il posto dell'ing. Sebastiano Manta."Ci impegneremo per promuovere e incentivare una rinnovata partecipazione degli iscritti – hanno detto i nuovi componenti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri - alla vita ordinistica e in particolare alle attività delle commissioni tematiche, cuore pulsante di un Ordine.Tutti insieme lavoreremo nell'interesse della categoria, per tutelare e valorizzare la figura dell'ingegnere a livello locale e nazionale, senza far mancare mai il nostro contributo e la nostra voce sui temi più attuali e importanti che riguardano lo sviluppo e il futuro del territorio e più in generale di questo Paese, su cui abbiamo il privilegio di operare professionalmente".Da parte di tutto il nuovo Consiglio un ringraziamento "va al Presidente che ha guidato l'Ordine con grande capacità, integrità e dedizione, raccogliendo l'eredità del compianto Presidente Piero De Feo, e agli otto Consiglieri uscenti per l'ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni".