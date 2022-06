Ordine provinciale degli Ingegneri: i nuovi consiglieri eletti

Si sono concluse questa mattina le operazioni di scrutinio per le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani nella sede di via Prologo a Trani. All'esito delle operazioni di spoglio, sono risultati eletti quali Consiglieri dell'Ordine per il quadriennio 2022 – 2026 i seguenti candidati: Antonia Cascella (voti 285), Alessandro Cervino (256), Domenico Sgaramella (250), Antonio Sasso (234), Giuseppe Pistillo (227), Lucia Monopoli (224), Riccardo Virgilio (195), Michele Pizzicoli (188), Gianluca Di Cugno (188), Vita Panarelli (187), Raffaella Ardito (178 sez. B)