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Calcio

La Soccer Trani non è sazio di vittorie: rifilato il poker al Lucera

I biancazzurri vincono e convincono con un secco 4-1 inflitto al Lucera

Trani - lunedì 27 aprile 2026 6.37
I biancazzurri vincono e convincono con un secco 4-1 inflitto al Lucera.
Primo tempo ricco di occasioni per i tranesi, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco, ma la rete del vantaggio arriva praticamente allo scadere con il tap-in vincente di Cassano. La seconda frazione di gioco parte al meglio con il raddoppio di Morra al 46' con una girata al volo. A chiudere poi i conti ci pensano le reti di Manzari al 64' e Chiumarulo al 74'. Il Lucera trova nel finale la rete della bandiera con Campanaro, lesto ad approfittare di una sbavatura del reparto difensivo tranese.

Ottima prestazione da parte degli uomini di mister Moscelli, che continuano ad affrontare il campionato con assoluta serietà, dominando in lungo e largo il match di quest'oggi e concedendo pochissimo agli ospiti. Con questo successo, i biancazzurri salgono a quota 82 punti.

Per ciò che concerne l'assetto tattico, 3-4-1-2 scelto da mister Moscelli con Fabrizio Stella a tra i pali; difesa a 3 composta da Antonacci Francesco Stella (sostituito al 68' con Baldassarre) e Rizzi; centrocampo a 4 con Cassano (sostituito al 57' con Lucarelli) sulla fascia destra, a sinistra Del Rosso, in mezzo al campo Faliero (sostituito al 46' con Prekducaj) e Ragno (sostituito al 64' con Turitto); sulla trequarti Becerri; davanti il duo d'attacco composto da Morra (sostituito al 57' con Manzari) e Chiumarulo.

LA CRONACA
  • PRIMO TEMPO- I biancazzurri hanno l'occasione di sbloccare il match dopo appena 4 giri d'orologio: cross di Cassano per Morra che sotto porta, non centra incredibilmente lo specchio della porta. Al 12' Trani ancora vicinissimo al vantaggio: Faliero ci prova da calcio di punizione da posizione defilata, ma colpisce la traversa. 4 minuti dopo azione in velocità dei padroni di casa, Becerri si libera e lascia partire il destro verso la porta, De Troia blocca in presa sicura. Al 27' Becerri calcia un rigore in movimento, ma non riesce a dare troppa forza alla sfera e l'estremo difensore lucerino la fa sua senza troppi problemi. Al 46' i biancazzurri trovano la rete del vantaggio: traversone di Rizzi verso l'area di rigore, Chiumarulo non riesce a calciare in girata, ci pensa Cassano, che sotto porta non sbaglia e sigla la sua ottava rete stagionale. La prima frazione di gioco termina 1-0.
  • SECONDO TEMPO- Parte nel migliore dei modi la ripresa per i padroni di casa che, dopo un giro di lancetta, trovano la rete del raddoppio: percussione palla al piede di Antonacci, il quale serve Becerri, abile a trovare Morra che, in girata, firma il 2-0. Al 64' arriva il gol del tris: Lucarelli scodella in area di rigore, sul secondo palo si fa trovare pronto Manzari che, di testa, trafigge De Troia. 10 minuti più tardi c'è spazio anche per il poker biancazzurro: cross di Del Rosso, De Troia respinge sui piedi di Chiumarulo che, a porta sguarnita, non può sbagliare. Al 76' cambio gioco perfetto di Turitto sui piedi di Del Rosso che converge e calcia a giro, la conclusione termina di poco alta. Al 77' arriva la rete della bandiera del Lucera: sbavatura della difesa tranese, ne approfitta Campanaro che, a tu per tu con Stella, non sbaglia. 60 secondi dopo Becerri prova a riequilibrare le distanze con uno slalom solitario tra le maglie della difesa lucerina, reattivo De Troia. All'87' cross di Lucarelli per la testa di Antonacci che non riesce di pochissimo a trovare la gioia personale. Il match del "Lapi" termina 4-1 per il Trani.
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