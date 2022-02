Gallo Restaurant, la romantica location nel cuore di Trani

Affacciato direttamente sul porto,è un'istituzione nel centro storico di Trani. Con un ambiente esclusivo ed elegante, Gallo è da oltre 10 anni la, incontri d'affari e cerimonie: gustando tutto il sapore della Puglia, con il mix perfetto tra creatività e tradizioni antiche della nostra gastronomia, in una cornice intima e raffinata.Il mare domina le proposte di Gallo Restaurant: dagli antipasti per solleticare il palato con la verace delicatezza dei, come da tradizione pugliese, passando per le scelte di primi che sposano, per arrivare ai secondi, con rivisitazioni sorprendenti e uniche. Conclude il tutto una serie di avvolgenti dessert e la cordialità dello staff che vi accompagnerà in un'esperienza di gusto eAlle proposte in tavola si aggiunge la peculiarità della: Gallo è il ristorante per godersi, in perfetto relax, il panorama del porto attraverso lePer maggiori informazioniVia Statuti Marittimi, 48/50 – TraniTelefono 0883 487255info@gallorestaurant.it