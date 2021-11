Carenza di medici nei Pronto Soccorso, per Fp Cgil Bt colpa del «management autoreferenziale e chiuso al confronto»

Leggiamo da più parti della situazione di grave carenza di personale medico nei Pronto Soccorso della Bat. Il fenomeno è noto, assai diffuso, con origini molto lontane nel tempo, infinitamente complesso e di difficile soluzione, soprattutto quando le soluzioni pensate sono troppo semplici e non di sistema.Il livello decisionale per le possibili soluzioni, sia chiaro, supera quello locale ma anche nascondere la testa sotto la sabbia non è una buona soluzione. Ed infatti la non-politica, adottata nella nostra Azienda, di disinteressarsi del tema della medicina di emergenza/urgenza sta mostrando tutta la sua drammaticità.L'assenza di confronto ed ascolto, la scomparsa dell'attività concorsuale costante nel tempo per la scelta di personale medico a tempo indeterminato, certamente ci priva della possibilità, seppur scarsa, di individuare professionisti disposti a ricoprire i ruoli vacanti; la scelta poi, di utilizzare solo personale precario ed a tempo determinato (quasi sempre per contratti da due-tre mesi) ha mostrato tutti i suoi limiti per lo scarsissimo appeal senza voler minimamente considerare le ricadute sulla qualità dell'assistenza.La qualità sempre meno elevata del management negli anni, sempre più autoreferenziale e chiuso al confronto competente, che ha da tempo dimenticato il significato del fine ultimo di un sistema sanitario pubblico, non aiuta nella ricerca di correttivi, anche solo parziali, al gravissimo problema.