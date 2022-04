Un malore durante una passeggiata: deceduto ieri a Trani un uomo di 52 anni

Hanno provato per un'ora a salvargli la vita: ma i medici dell'ex Pronto Soccorso di Trani - dove gli amici che erano con il 52enne che, durante una passeggiata, ha avvertito un forte dolore al torace, lo hanno condotto - non sono riusciti a rianimarlo. E per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Tutte le pratiche possibili, manuali e con macchinari, nel presidio territoriale di assistenza dell'ex ospedale di Trani, sono state tentate.