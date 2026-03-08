Associazioni
ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
Dall’attività di minivolley per i più piccoli ai campionati giovanili maschili e femminili: l’associazione promuove la pallavolo come strumento di formazione ed inclusione
Trani - domenica 8 marzo 2026 19.10
Promuovere lo sport tra i giovani, favorire la crescita personale e trasmettere i valori della collaborazione e del rispetto: sono questi gli obiettivi dell'ASD Brio Volley Academy, realtà sportiva nata nel 2025 dall'iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla passione per la pallavolo e dal desiderio di offrire ai ragazzi del territorio un'esperienza sportiva sana ed educativa. L'associazione propone attività di minivolley per bambini dai 5 agli 11 anni, un primo approccio al mondo della pallavolo pensato per sviluppare coordinazione, socialità e spirito di squadra attraverso il gioco. Accanto a questa attività, la Brio Volley Academy organizza gruppi giovanili dai 12 anni fino agli over 18, aperti sia al settore maschile che femminile, offrendo un percorso sportivo strutturato che accompagna gli atleti nella crescita tecnica e umana.
A raccontare lo spirito che ha dato vita al progetto è il presidente Savino Caterino, che sottolinea la dimensione educativa dell'iniziativa: «Il motore che ci spinge è soprattutto la possibilità di educare questi ragazzi attraverso una bella attività sportiva, aiutandoli a formarsi nel carattere e nei valori». Un percorso che non riguarda solo la pratica sportiva ma anche la dimensione sociale: «La gioia di stare insieme – aggiunge – è sicuramente uno dei motivi più importanti per aderire a questa esperienza».
Nel corso della stagione sportiva in atto, le squadre della società partecipano a diversi campionati federali e giovanili, tra cui il Minivolley di I e II livello, le categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 femminile, Under 15 maschile e il campionato Open misto, confermando l'impegno dell'associazione nel promuovere la pallavolo a tutti i livelli giovanili. Un ruolo centrale è svolto dallo staff tecnico, composto da Michele Drago, Riccardo Liso, Marta De Gennaro, Marino Ricchiuti, Mariangela Cellamare, Domenico Lorizio e Cinzia Caputo, che accompagnano gli atleti in un percorso sportivo e formativo.
Tra loro, Marta De Gennaro, allenatrice, racconta l'ampia partecipazione dei giovani all'attività della società: «Partiamo dai bambini di circa sei anni fino agli over 18. Oggi siamo oltre 130 iscritti e il numero di partecipanti è cresciuto in maniera davvero significativa». Un risultato che testimonia l'interesse delle famiglie verso lo sport e il valore educativo del progetto. «Per noi – spiega De Gennaro – è motivo di grande orgoglio. I genitori ci affidano i loro figli e questo significa che riconoscono il lavoro che facciamo e confermano la loro fiducia nei nostri confronti». Allenare i più giovani significa anche accompagnarli nella gestione delle emozioni e della competizione. «I bambini sono competitivi – racconta – ma è proprio in quella fase che bisogna guidarli. Dal punto di vista umano è un'esperienza bellissima e molto intensa. Le emozioni sono difficili da spiegare a chi non le vive: il contatto diretto con i bambini ti arricchisce e, spesso, siamo noi adulti a imparare da loro». Alla base del progetto sportivo, conclude l'allenatrice, c'è soprattutto il valore del gruppo: «Quello che vorremmo che i ragazzi portassero con sé è l'importanza della squadra, del rispetto dei compagni e degli avversari. Sono valori che, credo, solo gli sport di squadra riescono davvero a trasmettere».
A sottolineare il ruolo educativo dell'attività sportiva è anche l'allenatore Michele Drago, che porta con sé una lunga esperienza nel mondo della pallavolo: «Allenare i ragazzi significa prima di tutto educare. Alleno da circa 48 anni, a diversi livelli, e oggi lavorare con il settore giovanile mi sta dando grandi soddisfazioni. Stiamo vedendo una crescita non solo sportiva ma soprattutto nell'educazione sportiva, che per noi è fondamentale». Secondo Drago, i giovani trovano negli allenatori e nei dirigenti punti di riferimento importanti: «I ragazzi devono poter vedere negli allenatori, nei dirigenti e nel presidente figure credibili, caratterizzate da carisma, serietà e voglia di crescere. Il motore che muove tutto, però, resta sempre lo stesso: la passione per la pallavolo».
Accanto al lavoro sul campo, l'associazione cura anche la comunicazione e la presenza online attraverso i canali social, gestiti dalla social media manager Annalisa Lavista, che racconta l'attività della società, i risultati delle squadre e i momenti più significativi della vita sportiva della Brio Volley Academy. L'associazione è guidata da un direttivo impegnato nel promuovere e sostenere le attività sportive e formative. Presidente dell'ASD Brio Volley Academy è Savino Caterino, affiancato dal vicepresidente Mario Valecce. Fanno parte del Consiglio direttivo i consiglieri Sabino Ciciriello, Francesco Maizzi, Nicola Mancini, Annalisa Lavista e Domenico Leone.
Con il suo lavoro quotidiano, l'ASD Brio Volley Academy si conferma una realtà dinamica e inclusiva, capace di coinvolgere bambini e ragazzi in un percorso sportivo che mette al centro passione, crescita e spirito di squadra, offrendo ai giovani l'opportunità di vivere lo sport come esperienza educativa e di comunità. Info mail: brioandriavolley@gmail.com
