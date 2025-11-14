Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»

Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita tra Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani, il vice-presidente dei tranesi,, ha definito e chiarito,, l'ormai celebre questione, analizzando diversi temi, tra cui ladecennale, le problematiche dellae, ovviamente, anche dei. Queste le principali dichiarazioni.: "Premessa: è una situazione complicata, è dal '98 che si attende l'agibilità della gradinata. L'amministrazione sta facendo un ottimo lavoro, siamo contenti, da un lato, dei loro sforzi. Per gli imprenditori, la cosa più brutta èe, in questo momento, noi siamo fortemente incerti. Ogniqualvolta vediamo un traguardo avvicinarsi, esso si allontana settimana dopo settimana..". "Quando abbiamo fatto la presentazione della rosa, credevamo di essere vicini al giocare in serale ma, successivamente, abbiamo capito mancasse l'omologazione della LND, che è arrivata. La scorsa settimana, già pensavamo di poter giocare alle 16, un orario che permette maggior affluenza allo stadio, ma non è stato possibile a causa del. Ad oggi, la situazione è peggiorata: lunedì scorso sono statidunque non possiamo allenarci di sera.": "Le condizioni erano limitate, abbiamo cercato di comprendere quali fossero gli step da eseguire. Noi abbiamo un progetto pluriennale, è nel nostro interesse seguire tutte le fasi nella maniera più legale possibile (installazione bagni chimici, cartellonistica). Siamo in attesa della presentazione del progetto(antincendio), che garantirebbe, secondo rumors, massimoche, per noi, sarebbe una sconfitta""Facciamo fatica a capire perché vengano prese determinate decisioni., il Sindaco e l'Assessore allo Sport, oltre ai funzionari dell'ufficio tecnico, a sedersi per avere e stabilire un. Abbiamo bisogno di.": "La richiesta è stata effettuata dal Comune, è stata protocollata e, addirittura, lo stesso Comune ha pagato il bollettino per il sopralluogo. Noi stiamo aspettando solamente ilo, meglio, lo sta aspettando l'Amministrazione."