Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»

“Invitiamo l’Amministrazione a sedersi con noi per stabilire un cronoprogramma”

Trani - venerdì 14 novembre 2025 21.22
Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita tra Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani, il vice-presidente dei tranesi, Ignazio Di Lauro, ha definito e chiarito, a nome della società, l'ormai celebre questione stadio, analizzando diversi temi, tra cui la gestione decennale, le problematiche della gradinata e, ovviamente, anche dei fari. Queste le principali dichiarazioni.

Stadio: "Premessa: è una situazione complicata, è dal '98 che si attende l'agibilità della gradinata. L'amministrazione sta facendo un ottimo lavoro, siamo contenti, da un lato, dei loro sforzi. Per gli imprenditori, la cosa più brutta è l'incertezza e, in questo momento, noi siamo fortemente incerti. Ogniqualvolta vediamo un traguardo avvicinarsi, esso si allontana settimana dopo settimana. Non ci sta bene."

Fari. "Quando abbiamo fatto la presentazione della rosa, credevamo di essere vicini al giocare in serale ma, successivamente, abbiamo capito mancasse l'omologazione della LND, che è arrivata. La scorsa settimana, già pensavamo di poter giocare alle 16, un orario che permette maggior affluenza allo stadio, ma non è stato possibile a causa del collaudo mancante. Ad oggi, la situazione è peggiorata: lunedì scorso sono stati staccati i fari allo stadio, dunque non possiamo allenarci di sera."

Gradinata: "Le condizioni erano limitate, abbiamo cercato di comprendere quali fossero gli step da eseguire. Noi abbiamo un progetto pluriennale, è nel nostro interesse seguire tutte le fasi nella maniera più legale possibile (installazione bagni chimici, cartellonistica). Siamo in attesa della presentazione del progetto PCI (antincendio), che garantirebbe, secondo rumors, massimo 750 spettatori che, per noi, sarebbe una sconfitta"

"Facciamo fatica a capire perché vengano prese determinate decisioni. Invitiamo l'Amministrazione, il Sindaco e l'Assessore allo Sport, oltre ai funzionari dell'ufficio tecnico, a sedersi per avere e stabilire un cronoprogramma. Abbiamo bisogno di risposte e certezze."

Omologazione dei fari: "La richiesta è stata effettuata dal Comune, è stata protocollata e, addirittura, lo stesso Comune ha pagato il bollettino per il sopralluogo. Noi stiamo aspettando solamente il collaudo tecnico-amministrativo o, meglio, lo sta aspettando l'Amministrazione."
