Lieve scossa di terremoto al largo di Trani: magnitudo 2.4 nel mare Adriatico
L'evento sismico è stato registrato dai sismografi nella serata di ieri, 10 gennaio
Trani - domenica 11 gennaio 2026 8.20
La terra, o meglio il fondale marino, ha tremato lievemente nella tarda serata di ieri al largo della costa pugliese. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle ore 22:19 di sabato 10 gennaio 2026. Secondo i dati rilevati dalla rete sismica, l'epicentro del fenomeno è stato localizzato nel mare Adriatico, al largo della costa barlettana, a una distanza di circa 27 chilometri dalla città di Trani.
Nonostante la parola "terremoto" evochi sempre una certa apprensione, gli esperti rassicurano sulla natura dell'evento. Nella Scala Richter, utilizzata per misurare l'intensità dell'energia sprigionata dai sismi, il valore di 2.4 rientra nella classificazione di scossa "molto leggera". Come da manuale sismologico, eventi di questa portata vengono definiti come: "Generalmente non avvertiti dalla popolazione, ma registrati dai sismografi".
Non si segnalano, infatti, danni a cose o persone, né particolari chiamate di allarme ai centralini dei Vigili del Fuoco o delle forze dell'ordine. La scossa è passata inosservata alla stragrande maggioranza dei cittadini, rimanendo un semplice dato statistico nei monitor dell'Istituto di Geofisica.
