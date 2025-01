Terremoto in provincia di Barletta-Andria-Trani di magnitudo 3

Il 03 Gennaio 2025 ore 15:56 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 27.6 km a Minervino Murge (BT). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto "molto leggero" e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Per fortuna, infatti, non si segnalano al momento conseguenze.