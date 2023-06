Terremoto di magnitudo 4.2 al largo della Costa Garganica avvertito anche a Trani

Un terremoto di magnitudo 4.2 al largo della costa garganica si è verificato quest'oggi, mercoledì 21 giugno, alle ore 17.33. Il terremoto, secondo quanto riferisce l'Istituto di Vulcanologia Italiana, è avvenuto ad una profondità di 35 km. Non si registrano al momento danni a cose o persone.La scossa è stata avvertita indistintamente anche a Trani tanto che in molti hanno commentato l'episodio sui vari gruppi cittadini.Il Comune più vicino in cui è stato avvertito il terremoto è quello delle Isole Isole Tremiti, a soli 17 km dall'epicentro.