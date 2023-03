Giornate Fai, il 25 e 26 marzo visite guidate nell'Archivio di Stato di Trani

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano.I volontari del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, propongono per sabato 25 e domenica 26 marzo la trentunesima edizione delle Giornate FAI di Primavera con visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti delnostro immenso e meraviglioso patrimonio italiano.Nella Bat il percorso è ricco e articolato ed interessa la città di Barletta con la visita alla Torre Libraria e alla Torre Angioina del Castello, solitamente inaccessibili al pubblico, col l'allestimento della mostra della Collezione Immesi, la città di Bisceglie con l'interessante percorso naturalistico lungo Lama Santa Croce e con la visita alla Masseria Posta Santa Croce, oltre alla consueta Chiesetta Santa Margherita, già bene nel circuito FAI, la città di Corato con la splendida chiesetta di San Vito e la città di Trani con l'affascinante viaggio nell'Archivio di Stato.Le aperture saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 20 marzo alle ore 10.30 presso la Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello di Barletta. Interverranno il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e la capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano della provincia Bat, Giulia Mastrodonato.