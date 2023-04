Scomparso un ragazzo di Trani, ricerche in corso

Di lui non si hanno più notizie da sabato scorso. Sono in corso le ricerche di un giovane tranese, Vincenzo Anastasia, 36 anni, scomparso da casa sua a Trani alle ore 17 circa.È alto 1,90 m. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto con cappuccio di colore verde militare, jeans blu e scarpe in pelle nere. Gli ultimi ad averlo visto sono i familiari, che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il giovane soffre di una patologia per la quale ha urgente bisogno di terapia.Chiunque avesse notizie può rivolgersi alla caserma dei carabinieri.