Ritrovato a Milano Vincenzo Anastasia, i genitori già in viaggio per raggiungerlo

È stato ritrovato a Milano in stato confusionale Vincenzo Anastasia, il giovane Tranese che dal pomeriggio di sabato primo Aprile non era rientrato più a casa.Non si sa come abbia raggiunto Milano (sicuramente in treno ma aveva solo 25 euro con lui), è stato fermato da persone che hanno scritto al cognato e mandato la foto. Chiamate le forze dell'ordine, lo hanno accompagnato in ospedale, dove in queste ore lo stanno raggiungendo i familiari che si sono immediatamente messi in viaggio.Nessuna traccia del giubbotto verde con cui si era allontanato da casa, non si sa se gli sia stato sottratto o se l'abbia smarrito.