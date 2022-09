Continuano le ricerche del pescatore subacqueo disperso nel mare del Salento: avvistato il corpo di un uomo al largo

Proseguono le ricerche del pescatore subacqueo 71enne, originario di Brescia ma residente a Trani, scomparso da più di 48 ore nelle acque antistanti la costa salentina: nelle ultime ore, nel corso delle operazioni da parte della Guardia Costiera, pare sia stato avvistato un corpo a qualche centinaia di metri dello stabilimento balneare di San Cataldo in provincia di Lecce.Com'è noto l'uomo, un 71enne appassionato di pesca subacquea da anni residente a Trani, era in vacanza nel Salento e venerdì mattina stava effettuando una escusione marina, dalla quale però non ha più fatto ritorno. Dopo l'allarme dei familiari sono scattatte le ricerche, con mezzi della Guardia costiera-capitaneria di porto e sommozzatori dei vigili del fuoco.Qualche ora dopo la scomparsa erano state rinvenute alcune parti dell'attrezzatura dell'uomo ma di lui nessuna traccia, fino a che alcuni testimoni hanno notato un corpo a poche centinaia di metri da uno stabilimento balneare.