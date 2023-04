Ancora nessuna traccia di Nadijb, 17enne scomparso a Trani dal 27 marzo

Ancora nessuna notizia del giovanissimo Bouatous Nadjib, diciassettenne visto l'ultima volta all'ultima fermata del bus di Trani il 27 marzo dopo essere uscito da scuola.Il ragazzo è alto circa un metro e 75 e, nel comunicato che è stato diffuso insieme alla sua fotografia, è specificato che al momento della scomparsa non aveva con sé il cellulare per cui non c'è modo di comunicare con lui .Del ragazzo, di origine algerina ma residente da tempo con la famiglia in Italia, è stata sporta denuncia di scomparsa dal papà il giorno 29 marzo ai Carabinieri e dall'1 aprile la Prefettura ha attivato il protocollo di persona scomparsa.Anche in questo caso, come per Vincenzo Anastasia, ritrovato a Milano dopo giorni di ansia, chiunque avesse notizie o visto questo ragazzo - la cui foto è diventata virale in rete - è invitato a comunicarlo alle Forze dell' Ordine .