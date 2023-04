Anche con "Chi l'ha visto" si cerca Nadijb, il 17enne scomparso da Trani

Aumenta di ora in ora la preoccupazione per lo studente

È trascorsa ormai quasi una settimana dal giorno in cui di Nadjib, il diciassettenne tranese , si sono perse le tracce . ll caso del ragazzo è stato presentato questa sera alla trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto, dove il fratello ha dato qualche indicazione in più di quelle che erano state diffuse.Nadjib frequenta una scuola a Corato; dopo la scuola il 29 marzo è tornato a casa, alle 16 è uscito e da quel momento non si è saputo più nulla.