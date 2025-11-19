Casaviva Trani
Casaviva Trani
Speciale

Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza

Dal tessile di produzione propria ai regali natalizi esclusivi, dai quadri d’artista ai complementi d’arredo unici

Trani - mercoledì 19 novembre 2025 10.43 Sponsorizzato
A pochi passi dal centro di Trani, lungo via Barletta, Casaviva è il concept store dove arredare, decorare e regalare diventano esperienze di puro piacere estetico.

Tra i suoi spazi eleganti trovi tovaglie, tappeti, cuscini, profumatori d'ambiente, quadri di artisti internazionali, borse in pelle e oggetti di design, scelti per dare personalità e calore a ogni ambiente.

Il cuore di Casaviva è il tessile di produzione propria: biancheria per la casa apprezzata in tutto il mondo, proposta in store come in uno spaccio aziendale, con prezzi speciali e qualità Made in Italy.

Completano l'esperienza i pezzi unici in legno massello, come tavoli e madie artigianali, e i divani di design Made in Italy, ideali per chi arreda la propria casa, un B&B o una casa vacanze.

Nel periodo natalizio, Casaviva si trasforma in uno scrigno di idee regalo, con proposte esclusive a partire da 4,90 euro, pensate per sorprendere con stile e originalità.

BLACK FRIDAY

In occasione del Black Friday, a partire dal 24 novembre e per tutta la settimana, sarà attivo lo Street Market Black Week: prodotti Made in Italy a partire da 0,50 euro, fino ad esaurimento scorte. Ogni giorno, prezzi folli su mobili e divani in esposizione — un'occasione perfetta per rinnovare la casa con stile e convenienza. Seguici sui social per non perdere tutte le promozioni.

Casaviva non è un semplice negozio: è un luogo dove il design incontra l'emozione, e ogni oggetto racconta una storia. Collabora anche con architetti e interior designer, offrendo soluzioni personalizzate, forniture su misura e condizioni dedicate per progetti residenziali e hospitality. Un punto d'incontro tra design contemporaneo, artigianalità e consulenza estetica.

Casaviva arriva anche online

Da oggi l'esperienza Casaviva continua anche sul web: il nuovo sito ufficiale permette di scoprire e acquistare una selezione curata di prodotti d'arredo, tessile e oggettistica, sempre aggiornata con gli ultimi arrivi. Visita il sito per vivere il mondo Casaviva anche online.

Informazioni

Casaviva Store – Via Barletta, 78 – Trani
A 700 m dal supermercato MD, direzione Barletta
Aperto tutti i giorni, anche la domenica
Seguici su Instagram, TikTok e Facebook: @casaviva_store
Arreda · Decora · Regala
Casaviva TraniCasaviva TraniCasaviva TraniCasaviva Trani
  • Casa
Altri contenuti a tema
Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani Vita di città Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani Aperto a tutta la cittadinanza
Migliorare l'accessibilità domestica: soluzioni innovative per una vita indipendente Attualità Migliorare l'accessibilità domestica: soluzioni innovative per una vita indipendente La possibilità di muoversi liberamente all'interno della propria casa influisce su comfort, qualità della vita e indipendenza
Bando per l'accesso al fondo per emergenza abitativa, domande entro l'1 aprile Vita di città Bando per l'accesso al fondo per emergenza abitativa, domande entro l'1 aprile Rivolto a chi ha perso l'alloggio o si trova nell'imminenza di perderlo
Emergenza abitativa, domande online fino al 10 gennaio Enti locali Emergenza abitativa, domande online fino al 10 gennaio L'avviso pubblico destinato a nuclei familiari in assenza di alloggio
Tempi di vendita più veloci per la casa e richieste di mutuo in aumento Tempi di vendita più veloci per la casa e richieste di mutuo in aumento Un approfondimento sul tema
Crescita del mercato immobiliare: aumentano le compravendite Crescita del mercato immobiliare: aumentano le compravendite Il 2019 è stato un anno storico, le previsioni per il 2020
Contratto di quartiere, pubblicato il bando per l’assegnazione di 3 alloggi Vita di città Contratto di quartiere, pubblicato il bando per l’assegnazione di 3 alloggi Lo stabile si trova in via Grecia. Sul sito del Comune i requisiti di partecipazione
Fitto casa, online il bando per l'assegnazione dei contributi Vita di città Fitto casa, online il bando per l'assegnazione dei contributi Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione. Domande entro il 21 settembre
Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
19 novembre 2025 Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
19 novembre 2025 Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
19 novembre 2025 “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
19 novembre 2025 La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
19 novembre 2025 La 4ª B della Papa Giovanni XXIII tra i vincitori del Premio Lea Garofalo, tra memoria, legalità e impegno civile
Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!! "
19 novembre 2025 Rosa Uva: “Assistenza specialistica scolastica, ora è emergenza, fate presto!!"
Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi
19 novembre 2025 Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi
Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
19 novembre 2025 Prima sconfitta stagionale per l’Asd Trani: passa la Fulgor Molfetta 1-2
Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
18 novembre 2025 Soccer Trani, Pace: «Stregato ed innamorato di questi tifosi. È una città che merita tantissimo»
Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
18 novembre 2025 Elezioni regionali, giovedì 20 un incontro con i presidenti di seggio
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.