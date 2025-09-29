Casa di riposo
Casa di riposo
Vita di città

Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani

Aperto a tutta la cittadinanza

Trani - lunedì 29 settembre 2025 9.50 Comunicato Stampa
"Il Comitato in difesa della casa di riposo" intende portare all'attenzione della cittadinanza la situazione attuale riguardante la storica ASP Vittorio Emanuele II in via Cappuccini a Trani, in un incontro che si terrà il giorno 1 Ottobre p.v. c/o il salone della Parrocchia San Magno, vescovo e martire di Trani, in via Monte d'Alba 1/b. L'incontro è aperto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni e a tutti coloro, che nei vari ambiti, riconoscono l'importanza sociale che ha avuto e che potrebbe avere una struttura di tale tipo nella nostra Città.
  • Casa
Altri contenuti a tema
Migliorare l'accessibilità domestica: soluzioni innovative per una vita indipendente Attualità Migliorare l'accessibilità domestica: soluzioni innovative per una vita indipendente La possibilità di muoversi liberamente all'interno della propria casa influisce su comfort, qualità della vita e indipendenza
Bando per l'accesso al fondo per emergenza abitativa, domande entro l'1 aprile Bando per l'accesso al fondo per emergenza abitativa, domande entro l'1 aprile Rivolto a chi ha perso l'alloggio o si trova nell'imminenza di perderlo
Emergenza abitativa, domande online fino al 10 gennaio Enti locali Emergenza abitativa, domande online fino al 10 gennaio L'avviso pubblico destinato a nuclei familiari in assenza di alloggio
Tempi di vendita più veloci per la casa e richieste di mutuo in aumento Speciale Tempi di vendita più veloci per la casa e richieste di mutuo in aumento Un approfondimento sul tema
Crescita del mercato immobiliare: aumentano le compravendite Speciale Crescita del mercato immobiliare: aumentano le compravendite Il 2019 è stato un anno storico, le previsioni per il 2020
Contratto di quartiere, pubblicato il bando per l’assegnazione di 3 alloggi Contratto di quartiere, pubblicato il bando per l’assegnazione di 3 alloggi Lo stabile si trova in via Grecia. Sul sito del Comune i requisiti di partecipazione
Fitto casa, online il bando per l'assegnazione dei contributi Fitto casa, online il bando per l'assegnazione dei contributi Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione. Domande entro il 21 settembre
Fitto casa 2016, il Comune mette a disposizione altri 114.645 euro Fitto casa 2016, il Comune mette a disposizione altri 114.645 euro Sono circa 1400 le famiglie tranesi che potranno beneficiare del sostegno
Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
29 settembre 2025 Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
La forza delle donne al servizio delle donne raccontata nella boutique “Alberto Corallo”
29 settembre 2025 La forza delle donne al servizio delle donne raccontata nella boutique “Alberto Corallo”
Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
29 settembre 2025 Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
29 settembre 2025 Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
Trani, il grido dell'Iran: "Donna, Vita, Libertà "
29 settembre 2025 Trani, il grido dell'Iran: "Donna, Vita, Libertà"
Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani
28 settembre 2025 Tra tecnologia e “Sovrumano” ai Dialoghi di Trani
La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena
28 settembre 2025 La capolista vince ancora: la Soccer Trani batte 2-1 in trasferta l'Atletico Apricena
A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air " uno spazio per la comunità
28 settembre 2025 A Trani inaugurato a Villa Guastamacchia il "Teatro Open Air" uno spazio per la comunità
Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta
28 settembre 2025 Dialoghi di Trani: Ranucci e Fittipaldi raccontano il giornalismo d’inchiesta
7
Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione
28 settembre 2025 Morire a Trani è diventato un lusso: proteste per i rincari al cimitero dopo la privatizzazione
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.