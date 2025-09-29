Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani

"Il Comitato in difesa della casa di riposo" intende portare all'attenzione della cittadinanza la situazione attuale riguardante la storica ASP Vittorio Emanuele II in via Cappuccini a Trani, in un incontro che si terrà il giorno 1 Ottobre p.v. c/o il salone della Parrocchia San Magno, vescovo e martire di Trani, in via Monte d'Alba 1/b. L'incontro è aperto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni e a tutti coloro, che nei vari ambiti, riconoscono l'importanza sociale che ha avuto e che potrebbe avere una struttura di tale tipo nella nostra Città.