Emergenza abitativa, domande online fino al 10 gennaio

Fino a lunedì 10 gennaio 2022 è attivo il link per l'inserimento delle istanze on line per l'accesso al fondo sperimentale di salvaguardia delle esigenze abitative del Comune di Trani.L'avviso, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale, è destinato prioritariamente ai nuclei familiari che hanno perso l'alloggio o si trovano nell'imminenza di perderlo (in caso di notifica di atto di intimazione di sfratto per morosità) oppure si trovano senza abitazione o nell'esigenza di dover cambiare dimora per carenze strutturali o insalubrità degli ambienti.I requisiti per presentare la domanda in piattaforma sono essenzialmente due: la residenza da almeno due anni nel Comune di Trani ed un reddito ISEE inferiore o pari ad 10.632,94 euro (da dimostrare allegando alla domanda un Isee corrente in corso di validità).Si evidenzia che le risorse sono a sportello, cioè fino ad esaurimento.Ulteriori informazioni sono contenuti nel disciplinare allegato all'avviso, che si invita a leggere con attenzione.