Fitto casa, online il bando per l'assegnazione dei contributi

E' pubblicato sul sito Internet del Comune di Trani l'avviso con cui vengono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (fitto casa) relativi all'anno 2016.Nell'avviso sono chiariti i requisiti necessari per accedere al contributo e le modalità di partecipazione. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo disponibile, oltre che sul sito Internet del Comune di Trani anche presso l'ufficio socio assistenziale welfare del Comune (dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18) oppure presso l'Urp (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 16 alle 18). Le domande di partecipazione devono pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12 di venerdì 21 settembre.Si raccomanda di inserire nel modulo della domanda esclusivamente le coordinate bancarie o del conto corrente postale (IBAN), al fine di evitare problemi in fase di erogazione. Si rammenta che i libretti postali non sono abilitati a questa operazione.Come si ricorderà, l'Amministrazione, con un provvedimento di Giunta, ha disposto la compartecipazione al fondo regionale per il fitto casa 2016, aggiungendo ai 573.224 euro deliberati dalla Regione Puglia, la somma di 114.645 euro, il che permetterà alla città di Trani di beneficiare di una ulteriore premialità.Avviso e modulistica sono disponibili al