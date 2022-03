Bando per l'accesso al fondo per emergenza abitativa, domande entro l'1 aprile

Si ricorda che entro le ore 12 di venerdì 1 aprile è possibile presentare domanda al secondo avviso per l'accesso al fondo per l'emergenza abitativa rivolto a chi ha perso l'alloggio o si trova nell'imminenza di perderlo (in caso di notifica atto di intimazionedi sfratto per morosità).Nella sezione Avvisi del portale istituzionale è possibile consultare il disciplinare ed accedere alla piattaforma dedicata. La procedura è telematica. Le istanze saranno finanziate fino ad esaurimento fondi (312.620,28 euro).Tra i requisiti per poter accedere al contributo, un reddito ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro; un reddito complessivo del nucleo familiare, negli ultimi tre mesi (novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022), derivato da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito da pensione (escluse pensioni d'invalidità e indennità di accompagnamento) o di altre forme di assistenza, non superiore a 5.000 euro.L'erogazione di contributi comunali a valere sul Fondo per l'Emergenza Abitativa per nuclei indigenti è prevista per due distinte tipologie di intervento: per la permanenza nell'alloggio: nel caso di morosità sui canoni di locazione dovuti, potrà essere concessa al conduttore, la corresponsione di un contributo per la copertura totale o parziale della morosità o per prevenirla per un massimo di 3.000 euro. Per la ricerca di nuovo alloggio: nel caso di ricerca di un alloggio sul mercato privato,potrà essere concessa la corresponsione di un contributo per il pagamento di importi a titolo di deposito cauzionale per un massimo di 6.000 euro.Sia nel caso di ricerca di nuovo alloggio e sia di permanenza nell'alloggio, il contributo economico riconosciuto non potrà essere comunque superiore alle dodici mensilità previste dal contratto di locazione.Si precisa che non sarà consentita la partecipazione al bando a coloro i quali hanno già presentato domanda di accesso al fondo in occasione del bando precedente ottenendo il riconoscimento del beneficio economico.