Via Verdi - Trani
Via Verdi - Trani
Cronaca

L’invisibile tragedia di Via Verdi a Trani: una famiglia tra le macerie, specchio di una povertà che non fa rumore

Il dramma della miseria nel cuore di Trani: una famiglia con un bambino salvata dal degrado grazie ad una segnalazione

Trani - domenica 8 febbraio 2026 16.33
Esistono realtà che preferiamo non vedere, confini invisibili che varchiamo ogni giorno andando al lavoro o tornando a casa. Sono i confini della disperazione, quelli che trasformano un rudere diroccato in un rifugio e un passeggino nell'unico bagaglio di una vita ai margini. Il fatto accaduto oggi a Trani non è solo un intervento di pubblica sicurezza, ma uno squarcio violento sul velo di indifferenza che spesso avvolge le povertà estreme. Tuttavia, è anche la testimonianza di come un singolo sguardo attento possa fare la differenza tra una tragedia annunciata e una possibilità di salvezza.

LA CRONACA - Nel pomeriggio di oggi, un'operazione congiunta ha portato alla luce una drammatica situazione di degrado in un immobile fatiscente situato in via Verdi, nei pressi del sottopasso pedonale. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino che, dimostrando un profondo senso civico, non ha girato la testa dall'altra parte. Notando da diversi giorni i movimenti di un uomo, una donna e un bambino piccolo in un passeggino che sparivano all'interno di quella struttura pericolante attraverso un varco nella recinzione, ha scelto di attivarsi, segnalando la situazione alle autorità. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale per le prime verifiche. La gravità del contesto ha richiesto l'immediato arrivo dei sanitari del 118, allertati per le precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate, e dei Vigili del Fuoco, necessari per mettere in sicurezza l'area e garantire l'accesso ai locali a forte rischio crollo. Dalle prime informazioni, emerge il profilo di una famiglia di nazionalità italiana sprofondata in uno stato di indigenza tale da occupare spazi insalubri pur di avere un tetto. Una volta messo in sicurezza il nucleo familiare, il caso è stato immediatamente preso in carico dal PIS (Pronto Intervento Sociale) di Trani, che ha attivato i protocolli di assistenza per garantire loro la dignità e la protezione necessarie.

Questa vicenda ci impone una sosta forzata. Sapere che nel 2026 un bambino possa trascorrere le sue notti in un rudere pericolante, a pochi metri dal passaggio distratto di centinaia di persone, deve scuotere le nostre coscienze. Ma in questo buio brilla una luce: il gesto di chi ha segnalato. In una società spesso tentata dall'individualismo, il cittadino, ma come lui ce ne sono tanti, che ha scelto di non "farsi i fatti propri" ha salvato una vita, dimostrando che la sicurezza di una comunità non dipende solo dalle divise, ma dalla capacità di restare umani e vigili. La povertà "sotto casa" ci interroga tutti: quando un minore è coinvolto, la responsabilità diventa collettiva. Questo episodio ci ricorda che la vera cittadinanza inizia quando smettiamo di essere spettatori e iniziamo a prenderci cura degli invisibili che abitano alle nostre porte.
Via Verdi - Trani
Via Verdi - Trani
  • Degrado
Altri contenuti a tema
Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce Ambiente Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce Decisivo l’intervento di Asl, Amministrazione e Prefettura dopo le segnalazioni dei cittadini
19 Permane lo sfacelo in piazza Gradenigo Vita di città Permane lo sfacelo in piazza Gradenigo Arrivano ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini
Piazzole di sosta degradate, insorge il Sindacato Autonomo di Polizia Attualità Piazzole di sosta degradate, insorge il Sindacato Autonomo di Polizia La situazione di incuria e di pericolo per l'igiene e la salubrità mettono a repentaglio la salute dei poliziotti
1 Quasi una terra di nessuno: via Montalcini, la strada buia per gare clandestine di auto e bravate notturne Quasi una terra di nessuno: via Montalcini, la strada buia per gare clandestine di auto e bravate notturne Nelle immagini e nel video la testimonianza di quanto avviene la notte
2 Degrado e abbandono nella "Papa Giovanni XXIII": chiusa da due anni, del tutto vandalizzata Degrado e abbandono nella "Papa Giovanni XXIII": chiusa da due anni, del tutto vandalizzata Interni ed esterni semidistrutti nella scuola elementare della zona nord della città
3 Area La Pietra, lo scempio del sabato sera Area La Pietra, lo scempio del sabato sera I condomini del quartiere esasperati e spaventati da una movida balorda e scellerata
1 Piazza Cezza, quel degrado che torna... Vita di città Piazza Cezza, quel degrado che torna... Aiuole ridotte a bagno pubblico per cani
Degrado e abbandono: San Marco sud, terra di nessuno Ambiente Degrado e abbandono: San Marco sud, terra di nessuno Trani Sociale ispeziona l'area dopo varie segnalazioni
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!
8 febbraio 2026 Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
8 febbraio 2026 Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel
Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
8 febbraio 2026 Dagli equilibrismi per vincere all’equilibrio per governare: la responsabilità che Trani merita
Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa
8 febbraio 2026 Don Mario Pellegrino, un nuovo incarico in Brasile che racconta il volto missionario della nostra Chiesa
Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
7 febbraio 2026 Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»
La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
7 febbraio 2026 La piramide alimentare italiana e la nuova proposta americana: due modelli a confronto
Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
7 febbraio 2026 Passeggio di Colonna a Trani: verso la sostituzione delle staccionate in legno
La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
7 febbraio 2026 La tv e la censura in scena al circolo “Dino Risi” a Trani
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
7 febbraio 2026 Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.