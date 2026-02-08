L’invisibile tragedia di Via Verdi a Trani: una famiglia tra le macerie, specchio di una povertà che non fa rumore

Social Video 2 minuti Trani - Via Verdi: famiglia sgombrata da immobile a rischio crollo Tonino Lacalamita

Esistono realtà che preferiamo non vedere, confini invisibili che varchiamo ogni giorno andando al lavoro o tornando a casa. Sono i confini della disperazione, quelli che trasformano un rudere diroccato in un rifugio e un passeggino nell'unico bagaglio di una vita ai margini. Il fatto accaduto oggi a Trani non è solo un intervento di pubblica sicurezza, ma uno squarcio violento sul velo di indifferenza che spesso avvolge le povertà estreme. Tuttavia, è anche la testimonianza di come un singolo sguardo attento possa fare la differenza tra una tragedia annunciata e una possibilità di salvezza.- Nel pomeriggio di oggi, un'operazione congiunta ha portato alla luce una drammatica situazione di degrado in un immobile fatiscente situato in, nei pressi del sottopasso pedonale. L'allarme è scattato grazie allache, dimostrando un profondo senso civico, non ha girato la testa dall'altra parte. Notando da diversi giorni i movimenti di un uomo, una donna e un bambino piccolo in un passeggino che sparivano all'interno di quella struttura pericolante attraverso un varco nella recinzione, ha scelto di attivarsi, segnalando la situazione alle autorità. Sul posto è intervenuta prontamente laper le prime verifiche. La gravità del contesto ha richiesto l'immediato arrivo dei sanitari del, allertati per le precarie condizioni igienico-sanitarie riscontrate, e dei, necessari per mettere in sicurezza l'area e garantire l'accesso ai locali a forte rischio crollo. Dalle prime informazioni, emerge il profilo di una famiglia di nazionalità italiana sprofondata in uno stato di indigenza tale da occupare spazi insalubri pur di avere un tetto. Una volta messo in sicurezza il nucleo familiare, il caso è stato immediatamente preso in carico daldi Trani, che ha attivato i protocolli di assistenza per garantire loro la dignità e la protezione necessarie.Questa vicenda ci impone una sosta forzata. Sapere che nel 2026 un bambino possa trascorrere le sue notti in un rudere pericolante, a pochi metri dal passaggio distratto di centinaia di persone, deve scuotere le nostre coscienze. Ma in questo buio brilla una luce:. In una società spesso tentata dall'individualismo, il cittadino, ma come lui ce ne sono tanti, che ha scelto di non "farsi i fatti propri" ha salvato una vita, dimostrando che la sicurezza di una comunità non dipende solo dalle divise, ma dalla capacità di restare umani e vigili. La povertà "sotto casa" ci interroga tutti: quando un minore è coinvolto, la responsabilità diventa collettiva. Questo episodio ci ricorda che la vera cittadinanza inizia quando smettiamo di essere spettatori e iniziamo a prenderci cura degli invisibili che abitano alle nostre porte.