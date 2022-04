Quasi una terra di nessuno: via Montalcini, la strada buia per gare clandestine di auto e bravate notturne

Social Video 10 secondi Testacoda in via Rita Levi Montalcini

Come nei film: in via Rita montalcini, già via Scandemberg, il buio della notte è illuminato solo da fari in corse sfrenate con testacoda e sorpassi spericolati, di gozzoviglie e schiamazzi di chi si ritrova per ubriacarsi, urlare, approfittare indisturbati di uno spazio ampio e incontrollato , senza illuminazione pubblica, per gare su quattro o due ruote o a suon di casse di birra e vino.La strada, che da una cert'ora risuona di sgommate violente, rombi di motori in accelerazione, frenate e testacoda - pericolosissimi per chi guida e per gli spettatori esaltati dalle gare e dall'alcool, è illuminata da un privato che ha nella strada un'attività commerciale, un outlet di abbigliamento, e che , mantenendo i fari accesi anche perchè nei pressi ci sono abitazioni private tra cui quella di suoi nipoti adolescenti . La stessa persona si dichiara quasi responsabile di dover compensare una mancata illuminazione con rincari enormi nelle bollette, quando la stessa dovrebbe essere garantita dall'Amministrazione Pubblica.Non è Trani forse? pur essendo soprattutto zona industriale ? la domanda è questa.Le bravate e le scorribande notturne si ripetono intanto pressochè ogni sera. Indisturbate, come nelle terre di nessuno , appunto. Solo che sono parte integrante di una Città che richiederebbe cura, attenzione e tutela ovunque.