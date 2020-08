Piazza Cezza, quel degrado che torna...

Giusto ieri lodavamo un angolo della città ripulito e restituito al decoro, anche ambientale e della cura del verde, grazie all'interessamento di un cittadino.Spiace oggi raccogliere le lamentele di alcuni lettori sul degrado di piazza Cezza, ridotta, nelle aiuole, a ritrovo per bagno pubblico per cani, con grandi escrementi sparsi. Bisogna decidere cosa fare di alcune piazze: ritrovo pubblico e luogo di ristoro per i cittadini, meglio se con un minimo di verde, o toilette per cani.Inutile aggiungere che cartacce, fazzoletti usati, tappi di bottiglie di birre, completano il " corredo" della piazza. Gli escrementi e la sporcizia richiamano insetti e chi vuole accomodarsi sulle panchine, poco dopo deve abbandonare il proposito, per zanzare e company che ben presto giungono implacabili. Il decoro di alcuni luoghi tranesi, questo sconosciuto. A completare il triste quadro, tornando alla segnalazione, l'incivilita' dei padroni dei cani che scambiano il terreno delle aiuole della piazza, per un campo da concimare, invece d'intervenire con paletta e raccogliere. L'educazione civica, quest'altra sconosciuta...