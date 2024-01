Permane lo sfacelo in piazza Gradenigo

Persiste la condizione di decadenza e "disgregazione" del suolo di piazza Gradenigo, per molti nota come piazza Sant'Agostino, facendo sorgere nuove segnalazioni da parte dei cittadini.Se un tempo il luogo era teatro di partite di calcio tra ragazzi, oggi è invece difficoltoso anche il solo passeggiarci.Delle condizioni della piazza si era già ampiamente parlato ma, alle scorse segnalazioni di questa estate, erano succedute soltanto operazioni di pulizia. La speranza è che le nuove portino al ripristino, in tutto e per tutto, della piazza cittadina.La mancanza di strati di pavimentazione in alcuni punti e la conseguente presenza di ciottoli e detriti rende sgradevole tanto il passaggio quanto la vista di parte della piazza.Tutto ciò, con ľausilio degli effetti sonori del capodanno, fa sì che il panorama sembri quello di uno scontro a cannonate, dove, ad avere la peggio, è stata proprio la pavimentazione del luogo.La risoluzione di una situazione che vede la piazza ridotta letteralmente a brandelli, sembra però rimanere solo e sempre un annuncio, che poi nel tempo viene fatto scivolare, senza paracadute, in secondo piano.Condizione aggravata anche dalla centralità della piazza, ove sbucano alcune delle viuzze del centro storico, rendendo ancora di più "amara" la situazione, nonché pessimo il biglietto da visita per cittadini e turisti.Ľaugurio è che, anche con l'avvento del nuovo anno, si giunga ad una nuova vita per la pizza, così da valorizzarla al meglio.