Attacco hacker nei sistemi informatici Amet, restituita la somma sottratta

Oggi giunge una notizia positiva per l'Amet: sono stati infatti restituiti 27.600 euro che erano stati hackerati fraudolentemente dal conto aziendale su disposizione di un dipendente che, in buona fede, non aveva alcuna responsabilità nell'incidente. I fondi, sottratti tramite un attacco informatico, erano stati trasferiti su un conto estero ma grazie all'impegno della Presidente Dott.ssa Silvia Caputo e dell'Avv. Ignazio Daniele Nenna, l'importo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L'attacco era stato effettuato senza che il dipendente coinvolto fosse a conoscenza dell'operazione, e subito dopo la scoperta dell'incidente, l'azienda ha avviato le indagini con il supporto delle autorità competenti. Le indagini sono state fondamentali per risalire al trasferimento illecito dei fondi e il recupero del denaro è stato possibile. Un vero e proprio successo per la municipalizzata, ottenuto grazie alla competenza e alla dedizione dei dirigenti che hanno contribuito a localizzare e bloccare il flusso dei fondi rubati.