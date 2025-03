Fit Cisl denuncia il rischio di licenziamento senza tutele per i lavoratori della sosta a pagamento

Comunicato stampa. «Come FIT-CISL avevamo previsto questo scenario già ad agosto, quando denunciammo il rischio che il bando di gara per la gestione della sosta a pagamento lasciasse senza tutele i lavoratori. Oggi, purtroppo, la realtà supera le peggiori previsioni: non è stata prevista alcuna clausola sociale e gli ausiliari della sosta, dopo 15 anni di servizio, si trovano di fronte alla perdita dei loro diritti contrattuali e all'incertezza lavorativa.AMET e l'amministrazione comunale hanno scelto la strada più comoda: hanno proceduto con i licenziamenti senza cercare soluzioni alternative, nonostante le ripetute richieste dei lavoratori e dei sindacati per aprire un confronto serio e condiviso sull'ipotesi di ricollocare i lavoratori scongiurando il licenziamento.Sarebbe bastata la volontà politica e gestionale di affrontare il problema con serietà, ma invece si è preferito lavarsene le mani.L'assenza di una clausola sociale ha lasciato i lavoratori in balia delle onde poiché la società subentrante, propone condizioni nettamente peggiorative:- Contratto part time a tempo determinato di soli 3 mesi, senza alcuna garanzia di continuità.- Cambio di contratto collettivo nazionale, passando dal CCNL autoferrotranvieri al CCNL terziario, con peggioramenti normativi ed economici.- Perdita dell'anzianità lavorativa, cancellando di fatto ogni diritto maturato in 15 anni di servizio.- Perdita di qualsiasi diritto acquisito negli anni derivante da contrattazione di secondo livello- Perdita delle tutele reali in favore delle tutele crescentiQuesta situazione non è frutto del caso, ma di precise scelte aziendali e politiche che non hanno tenuto conto delle conseguenze sociali di un cambio di gestione gestito con superficialità.Inoltre ci si chiede, il CDA di Amet era a conoscenza della proposta che sarebbe stata sottoposta ai lavoratori? E se si, nonostante l'evidente peggioramento, ha mantenuto il silenzio ai tavoli sindacali e ha programmato i licenziamenti come se nulla fosse, con due righe di ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni?La FIT-CISL continuerà a monitorare e denunciare questa vicenda. Non si può accettare che un'amministrazione pubblica e una partecipata come AMET ignorino totalmente il destino dei lavoratori che per anni hanno contribuito a garantire questo servizio pur nella precarietà di un lavoro part time».