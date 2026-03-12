ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi

Non c'è pace per l'AMET S.p.A., che continua a perdere pezzi in una crisi che appare ormai irreversibile. Dopo le dimissioni dell'Amministratore Delegato Vitantonio Di Pace, è arrivata oggi la rinuncia formale dell'avv. Ignazio Daniele Nenna, componente del Consiglio di Amministrazione.In una nota ufficiale, l'avvocato Nenna ha spiegato che la decisione è maturata a seguito del suo nuovo incarico come Magistrato Onorario presso il Giudice di Pace di Potenza, un impegno che, unito all'attività forense, gli impedirebbe di garantire alla società «il tempo, l'attenzione e la presenza che AMET evidentemente merita e richiede».Nonostante il tono istituzionale e i ringraziamenti alla Presidente Silvia Caputo e allo staff della partecipata, le dimissioni di Nenna rappresentano il colpo di grazia alla tenuta del plenum dell'organo amministrativo. Con un CdA ormai decimato e l'operatività aziendale ridotta al lumicino, la palla passa interamente nelle mani del Sindaco Amedeo Bottaro.Il primo cittadino ha convocato d'urgenza la stampa per le ore 17.00 di oggi nella Sala Giunta di Palazzo di Città. Sarà quello il momento della verità: il Sindaco annuncerà nuovi nomi per salvare il salvabile o prenderà atto del fallimento della gestione politica della partecipata?