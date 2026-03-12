ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00

La via della distensione: L'annuncio della nomina di un nuovo Amministratore Delegato (magari proprio attraverso la cooptazione suggerita dal CdA) per blindare i fondi PNRR e spegnere l'incendio prima che il CdA rimetta il mandato. La via del contrattacco: Una replica tecnica volta a smontare la ricostruzione della dottoressa Caputo, cercando di spostare la responsabilità dello stallo sui vertici dell'azienda o su impedimenti burocratici finora non dichiarati.

La pressione politica e mediatica ha sortito l'effetto sperato, o forse ha semplicemente costretto Palazzo di Città a scoprire le carte. A poche ore dal durissimo comunicato della Presidente di AMET S.p.A.,, il Sindacoha rotto gli indugi convocando una conferenza stampa ufficiale:L'incontro con i giornalisti rappresenta il primo vero segnale di vita del Socio Unico dopo settimane di silenzi e ben quattro assemblee andate deserte. Cosa dobbiamo aspettarci? Le strade percorribili dal primo cittadino sono essenzialmente due:Resta il fatto che la convocazione d'urgenza conferma la gravità della situazione: AMET non è più solo una questione di sottogoverno, ma un caso di ordine pubblico amministrativo. Il Sindaco sa che il silenzio, a questo punto, verrebbe letto come un'ammissione di colpa. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull'esito dell'incontro.