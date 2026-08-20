Running e Atletica
Il Ministro Abodi incontra i giovani talenti pugliesi: presente anche il tranese Gabriele Belardi
L’evento si è svolto nella mattina di giovedì a Bari
Trani - giovedì 20 agosto 2026 12.04
Valorizzare il talento, riconoscere il sacrificio e dare voce ai giovani atleti che, lontano dai grandi riflettori, portano in alto il nome della Puglia. È stato questo il senso dell'incontro che questa mattina, nella sala Montanelli dell'Hotel Parco dei Principi di Bari, ha visto protagonisti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e una rappresentanza di atleti pugliesi under 18. Tra i giovani presenti anche il tranese Gabriele Belardi, accompagnato da Renzo Giusto, a testimonianza di un percorso sportivo che si distingue per impegno, passione e risultati.
L'iniziativa ha riunito ragazzi provenienti da diverse discipline, dall'atletica leggera al ciclismo, dalla vela agli sport equestri e al bike trial. Giovani promesse che hanno già conquistato titoli, medaglie e importanti piazzamenti in competizioni nazionali e internazionali. L'incontro, promosso dalla senatrice Maria Nocco, assume un significato particolare alla vigilia della partenza ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo, rappresentando un'occasione per celebrare lo sport giovanile pugliese e, soprattutto, per incoraggiare i suoi protagonisti a continuare a credere nel proprio talento e nei propri obiettivi.
L'iniziativa ha riunito ragazzi provenienti da diverse discipline, dall'atletica leggera al ciclismo, dalla vela agli sport equestri e al bike trial. Giovani promesse che hanno già conquistato titoli, medaglie e importanti piazzamenti in competizioni nazionali e internazionali. L'incontro, promosso dalla senatrice Maria Nocco, assume un significato particolare alla vigilia della partenza ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo, rappresentando un'occasione per celebrare lo sport giovanile pugliese e, soprattutto, per incoraggiare i suoi protagonisti a continuare a credere nel proprio talento e nei propri obiettivi.