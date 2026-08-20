Il Ministro Abodi incontra i giovani talenti pugliesi: presente anche il tranese Gabriele Belardi

Valorizzare il talento, riconoscere il sacrificio e dare voce ai giovani atleti che, lontano dai grandi riflettori,. È stato questo il senso dell'incontro che questa mattina, nella sala Montanelli dell'Hotel Parco dei Principi di Bari, ha visto protagonisti il Ministro per lo Sport e i Giovanie una rappresentanza di. Tra i giovani presenti anche il tranese, accompagnato da, a testimonianza di un percorso sportivo che si distingue per impegno, passione e risultati.L'iniziativa ha riunito ragazzi provenienti da diverse discipline,. Giovani promesse che hanno già conquistato titoli, medaglie e importanti piazzamenti in competizioni. L'incontro, promosso dalla senatrice, assume un significato particolare alla vigilia della partenza ufficiale dei, rappresentando un'occasione per celebrare lo sport giovanile pugliese e, soprattutto, per incoraggiare i suoi protagonisti a continuare a credere nel proprio talento e nei propri obiettivi.