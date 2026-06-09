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Eventi e cultura

Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia

Una serata di grande musica e intensa partecipazione

Trani - martedì 9 giugno 2026 8.15
Una serata di grande musica e intensa partecipazione ha animato l'Auditorium F. Chopin dell'Accademia Musicale Arcadia, dove il giovane pianista tranese Nicola Pio Nasca è stato protagonista di un recital che ha saputo coniugare rigore interpretativo, maturità artistica e profonda sensibilità musicale.
Il programma, particolarmente impegnativo e articolato, ha condotto il pubblico attraverso oltre due secoli di storia della musica per pianoforte. Dalla raffinata architettura della Partita n. 2 BWV 826 di Johann Sebastian Bach alle brillanti sonate di Domenico Scarlatti, fino ai primi due movimenti della Sonata op. 2 n. 3 di Beethoven, Nasca ha mostrato una notevole padronanza stilistica e una solida capacità di adattare il proprio linguaggio interpretativo alle differenti poetiche dei compositori affrontati.
Particolarmente apprezzata è risultata l'esecuzione dello Scherzo n. 2 op. 31 di Fryderyk Chopin, affrontato con energia, controllo tecnico e intensità espressiva, così come lo Studio op. 8 n. 1 di Aleksandr Scriabin, nel quale il pianista ha evidenziato sensibilità timbrica e attenzione alla costruzione del fraseggio. A completare il programma, le suggestive atmosfere di "Cuba" e "Aragona" dalla Suite Española di Isaac Albéniz, proposte con brillantezza e vivacità ritmica.
Ventitré anni, inserito nell'Albo delle Eccellenze del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, Nicola Pio Nasca rappresenta una delle espressioni più significative della nuova generazione di musicisti pugliesi. Il suo curriculum comprende importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, esibizioni in prestigiose sedi concertistiche e la recente esperienza alla Carnegie Hall di New York, tappe che testimoniano un percorso artistico in costante crescita.
L'evento, promosso dall'Associazione Musicale e Culturale Arcadia con la direzione artistica del Maestro Roberto Fasciano, ha rappresentato anche un significativo momento di valorizzazione del talento locale. Una serata resa possibile grazie alla collaborazione con le docenti Anna Maria Sallustio e Damiana Sallustio, figure di riferimento nella formazione pianistica del giovane interprete.
«Ricordo Nicola quando era ancora bambino e frequentava le aule dell'Accademia Arcadia» – ha dichiarato Roberto Fasciano. «Rivederlo oggi protagonista di un recital di tale livello artistico rappresenta una grande soddisfazione. Il suo percorso dimostra come il talento, sostenuto da studio, dedizione e passione, possa tradursi in risultati di assoluto valore. Per chi opera nella formazione musicale, assistere alla crescita di giovani artisti come Nicola è motivo di autentico orgoglio.»
La calorosa accoglienza del pubblico e i convinti applausi che hanno accompagnato l'intera serata hanno confermato il successo dell'iniziativa, inserita nel più ampio impegno dell'Accademia Arcadia per la diffusione della cultura musicale e la promozione delle giovani eccellenze artistiche del territorio.
L'evento si è svolto in partnership con Musicisti Italiani, Didattica Musicale e NOMOS – Nuovi Orizzonti Musicali, realtà che condividono l'obiettivo di sostenere e diffondere la cultura musicale attraverso attività concertistiche, divulgative e formative
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