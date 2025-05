Festa del Crocifisso di Colonna, sabato 3 maggio lo sbarco sul Porto di Trani

Ore 7:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta dal Rettore Can. Domenico Gramegna



Ore 8:00 – Molo San Nicola – Apertura dei festeggiamenti con Diana della Ditta "Colangelo FireWorks" di Avigliano (PZ)



Ore 8:30 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta da Mons. Domenico Capone

Ore 10:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta Sua Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo



Ore 11:30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco e trasbordo del SS.mo Crocifisso dal Lido A.N.M.I. a cura delle unità navali della Guardia di Finanza: Vedetta V7013 e Vedetta V828



Ore 12:00 – Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della ditta "Colangelo FireWorks". Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola il Pellegrino, delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, dell'Associazione Madonna di Fatima che percorrerà il seguente itinerario: molo Santa Lucia, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi, piazza Quercia con sosta e preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna, piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, via De Robertis, via Sant'Annibale Maria di Francia con breve sosta presso la caserma Lolli Ghetti e il Commissariato della Polizia di Stato di Trani, Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima, dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli.

Trani si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della festa del Crocifisso di Colonna con una giornata, quella del 3 maggio, ricca di appuntamenti.Il programma: