L'estate 2025 a Trani: grandi artisti e spettacoli imperdibili

Il 4 agosto, in Piazza Re Manfredi, l'attore, regista e scrittore Vincenzo Salemme porterà in scena "Ogni promessa è debito". Salemme, nato a Bacoli, ha iniziato il suo percorso artistico nella storica compagnia di Eduardo De Filippo, esperienza che ha profondamente influenzato la sua comicità raffinata, la capacità di creare personaggi surreali e una profonda conoscenza del teatro. Celebre per film come "L'amico del cuore" e "A ruota libera", e per le sue numerose commedie teatrali di successo, Salemme è un maestro nel coniugare risate e momenti di riflessione. Nello spettacolo, racconterà la storia di un pizzaiolo alle prese con un voto difficile da mantenere, garantendo una serata di puro divertimento e spunti di pensiero. Sal Da Vinci: "Stasera che sera" . Il 5 agosto in Piazza Re Manfredi, il cantautore Sal Da Vinci presenterà "Stasera che sera". Sal Da Vinci, figlio del grande Mario Da Vinci, ha ereditato e saputo rinnovare la tradizione della musica napoletana, mescolandola con sonorità pop e un'intensità vocale unica. La sua carriera è costellata di successi discografici e partecipazioni a importanti musical teatrali, come "C'era una volta... Scugnizzi", che hanno consolidato la sua fama. Il suo live è un'esperienza completa che fonde musica, racconti ed emozioni, offrendo un viaggio sentimentale tra i suoi grandi successi, inclusa la travolgente "Rossetto e caffè", tormentone virale del 2024.

. Il 5 agosto in Piazza Re Manfredi, il cantautore Sal Da Vinci presenterà "Stasera che sera". Sal Da Vinci, figlio del grande Mario Da Vinci, ha ereditato e saputo rinnovare la tradizione della musica napoletana, mescolandola con sonorità pop e un'intensità vocale unica. La sua carriera è costellata di successi discografici e partecipazioni a importanti musical teatrali, come "C'era una volta... Scugnizzi", che hanno consolidato la sua fama. Il suo live è un'esperienza completa che fonde musica, racconti ed emozioni, offrendo un viaggio sentimentale tra i suoi grandi successi, inclusa la travolgente "Rossetto e caffè", tormentone virale del 2024. Stefano De Martino: "Meglio stasera! Summer tour". Il 25 agosto, sempre in Piazzale Santa Maria Colonna, sarà la volta di Stefano De Martino con il suo "Meglio stasera! Summer tour". Ballerino professionista lanciato dal talent show "Amici di Maria De Filippi", De Martino si è affermato come uno dei volti più amati della televisione italiana, conducendo programmi di successo come "Stasera tutto è possibile" e "Affari tuoi". La sua verve inconfondibile, la sua poliedricità artistica e il suo carisma naturale lo rendono un mattatore capace di spaziare dal ballo alla conduzione, dalla comicità ai racconti personali. Questo show dinamico unirà monologhi umoristici, balletto, aneddoti personali e performance canore, dimostrando la sua completa maestria nel teatro leggero.

Il 25 agosto, sempre in Piazzale Santa Maria Colonna, sarà la volta di Stefano De Martino con il suo "Meglio stasera! Summer tour". Ballerino professionista lanciato dal talent show "Amici di Maria De Filippi", De Martino si è affermato come uno dei volti più amati della televisione italiana, conducendo programmi di successo come "Stasera tutto è possibile" e "Affari tuoi". La sua verve inconfondibile, la sua poliedricità artistica e il suo carisma naturale lo rendono un mattatore capace di spaziare dal ballo alla conduzione, dalla comicità ai racconti personali. Questo show dinamico unirà monologhi umoristici, balletto, aneddoti personali e performance canore, dimostrando la sua completa maestria nel teatro leggero. Mandrake (Giuseppe Ninno): "Imbarazziamoci". A chiudere la rassegna estiva, il 7 settembre, sarà Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, con il suo tour "Imbarazziamoci". Originario di Brindisi, Mandrake è un fenomeno del web, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e i suoi fumetti, che hanno conquistato milioni di fan grazie alla sua comicità irriverente, la capacità di trasformarsi in molteplici personaggi e l'osservazione acuta della quotidianità. Con "Imbarazziamoci", Mandrake si spoglia dei panni del content creator per vestire quelli del comico teatrale, portando sul palco la sua esilarante "famiglia Imbarazzi" in uno spettacolo in cui è l'unico protagonista, regalando risate assicurate attraverso sketch e situazioni esilaranti.

Vincenzo Salemme, Sal Da Vinci, Stefano De Martino e Mandrake (Giuseppe Ninno) saranno i protagonisti a Trani di un'estate ricca di eventi ad agosto e settembre 2025, sono quattro grandi nomi dello spettacolo italiano che si svolgeranno negli scenari del Piazzale di Santa Maria di Colonna e di Piazza Re Manfredi .Vediamo il dettaglio degli eventi.Con un cartellone così ricco e variegato, l'estate 2025 a Trani si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo. Dalla comicità d'autore di Vincenzo Salemme alla profondità musicale di Sal Da Vinci, dalla poliedricità performativa di Stefano De Martino all'umorismo irresistibile di Mandrake, ogni serata promette di regalare emozioni uniche e momenti di puro divertimento. Non perdere l'occasione di vivere queste esperienze indimenticabili sotto il cielo stellato di Trani!.