Tragedia a Trani, donna trovata morta in mare nella baia di Colonna

Un pomeriggio drammatico quello di oggi a Trani, dove intorno alle 15:30 è stato recuperato il corpo senza vita di una donna di 69 anni nelle acque della baia di Colonna, nei pressi del lido militare.



L'intervento tempestivo dei bagnini del lido ha permesso di riportare la donna a riva, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Trani per i rilievi del caso e per avviare gli accertamenti necessari a chiarire le circostanze della tragedia. Presenti anche i sanitari del 118 e l'agenzia funebre incaricata del recupero della salma. Al momento non sono state rese note le generalità della donna che si trovava da sola in spiaggia e che avrebbe avvertito un malore in acqua. Restano in corso le indagini.