Insolito ritrovamento a Trani: una carcassa di ariete si spiaggia a Colonna

Un ritrovamento a dir poco insolito ha sorpreso i tranesi sul litorale di Colonna, Baia del Pescatore, ad essere restituita dal mare non è stata la carcassa di un delfino o di una tartaruga, ma quella di un ariete. L'evento è considerato eccezionale, poiché si tratta di un animale terrestre che non ha alcun legame con l'habitat marino. Generalmente, le carcasse che si arenano sulle spiagge appartengono a cetacei, tartarughe o, più raramente, a uccelli marini. Il ritrovamento ha subito alimentato la curiosità e diverse ipotesi sulla sua origine. Al momento, la spiegazione più probabile è che l'animale possa essere caduto in mare da una delle navi adibite al trasporto di bestiame che transitano al largo delle coste pugliesi. Una volta in acqua, la carcassa sarebbe stata poi trascinata a riva dalle correnti marine fino ad arenarsi sulla spiaggia tranese.