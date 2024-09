Avviata la demolizione del chiosco in piazza Marinai d'Italia

Ferrante: «Su richiesta del Comitato di Colonna e per motivi igienico-sanitari»

Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione del chiosco amovibile situato in piazza Marinai d'Italia, davanti all'ex pizzeria Da Felice. A darne notizia è stato il vicesindaco sottolineando come la rimozione sia avvenuta a seguito di una richiesta del Comitato di Colonna e per motivi igienici e di sicurezza. Anche il Movimento Articolo97 era intervenuto tempo fa richiedendo la rimozione.