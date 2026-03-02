Rigenerazione urbana e sostenibilità: nel pomeriggio a Trani incontro con Eliana Cangelli a Palazzo Covelli

tl@

Nell'ambito delle iniziative promosse per la valorizzazione delle pari opportunità e per il riconoscimento del ruolo della donna architetto quale protagonista nei processi di trasformazione e innovazione della città contemporanea, la Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Barletta-Andria-Trani, presieduta dall'architetto Francesco Onesti, ha organizzato un incontro dedicato ai temi della rigenerazione urbana e ambientale.con il patrocinio della Trani e della Regione Puglia. Protagonista dell'incontro sarà la professoressa Eliana Cangelli, già Presidente del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, che terrà una lectio illustrando alcuni tra i più significativi progetti di rigenerazione urbana da lei seguiti, con particolare attenzione alle strategie integrate per il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, del costruito e della sostenibilità ambientale.L'incontro affronterà il tema della trasformazione dello spazio pubblico quale dispositivo di continuità tra stratificazioni storiche e istanze ambientali contemporanee, capace di orientare la costruzione di nuovi paesaggi urbani e la ridefinizione del senso collettivo dei luoghi. In tale prospettiva, la professoressa Loredana Ficarelli e l'architetto Francesca Onesti dialogheranno con la relatrice, approfondendo il valore della rigenerazione quale atto critico in grado di restituire senso ai luoghi attraverso il progetto, la misura e la dimensione simbolica dell'architettura.Nel corso dell'iniziativa saranno presentati il Masterplan per la rigenerazione del Rione Testaccio, il progetto dell'asse urbano Via Nazionale – Corso Vittorio Emanuele II a Roma e la redazione di mappe interpretative a supporto del Piano Strategico del CArMe – Centro Archeologico Monumentale di Roma Capitale: tre esperienze progettuali che, pur riferite a contesti e scale differenti, condividono una metodologia attenta al rapporto tra memoria, identità e natura quali principi generativi del progetto.«L'iniziativa – spiega Francesca Onesti – si configura come un'importante occasione di confronto culturale e professionale, nonché come momento di riflessione sul contributo che l'architettura e la figura dell'architetto, in particolare quella femminile, possono offrire ai processi di trasformazione sostenibile delle città contemporanee».Profilo della relatrice - Eliana Cangelli è Professore Ordinario di Progettazione Tecnologica dell'Architettura presso la Sapienza Università di Roma. È membro del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, di cui è stata Presidente per due mandati, e Vice President dello European Board di EUROsolar – European Association for Renewable Energy. Già coordinatrice del Dottorato di Progettazione Ambientale di Sapienza, dal 1993 svolge attività di ricerca scientifica e di sperimentazione progettuale sui temi della Progettazione Tecnologica e Ambientale applicati alla gestione del territorio urbano e rurale, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio pubblico e all'abitare sociale.Dialoga - Loredana Ficarelli, architetto, è Professore Ordinario di Progettazione Architettonica presso il Dipartimento DArCoD del Politecnico di Bari. Dal 2003 svolge attività scientifica in Italia e all'estero, orientata allo studio dei caratteri dell'architettura e del paesaggio mediterraneo. È membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio" (DArCoD – Politecnico di Bari) e del Collegio del Dottorato Nazionale in Heritage Science (PhD-HS.it), Curriculum "Scienza e Tecnologie per il Patrimonio Architettonico", in collaborazione con il Politecnico di Milano.L'attività di ricerca è documentata dalla partecipazione a progetti nazionali e internazionali e da numerose pubblicazioni scientifiche. Dal 2016 al 2026 ha ricoperto il ruolo di Prorettrice vicaria del Politecnico di Bari.