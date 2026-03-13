Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli

Nuovo appuntamento con la formazione professionale organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC della BAT. Venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 16.30, nella sede di Palazzo Covelli a Trani, si terrà un incontro dedicato ai temi dello spazio pubblico e dell'architettura verde, elementi sempre più centrali nella progettazione contemporanea.L'iniziativa offrirà un momento di riflessione sulla sfida del cambiamento climatico e sulla necessità di recuperare lo spazio pubblico come luogo di vita e relazione collettiva. Sarà inoltre approfondito il ruolo della ricerca progettuale, che parte dallo spazio urbano per estendersi fino alla creazione di vere e proprie reti ecologiche, rappresentando un aspetto fondamentale dell'architettura moderna.Ospite dell'incontro sarà l'architetto e paesaggista Gerardo Sassano, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Potenza, che presenterà il progetto "Volumezero S/XL". I saluti istituzionali saranno affidati al presidente dell'Ordine degli Architetti PPC BAT, l'architetto Andrea Roselli. Al termine dell'intervento è previsto un momento di confronto e dibattito con i partecipanti. L'evento attribuisce 3 crediti formativi professionali ed è patrocinato dalla Federazione degli Architetti di Puglia, dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dai Comuni di Andria e Trani, con il supporto di diversi partner privati.