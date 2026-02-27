Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli

Ascolteremo la lectio della professoressa Eliana Cangelli, che ha presieduto il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, e illustrerà alcuni dei più significativi progetti di rigenerazione urbana da lei seguiti, con particolare attenzione alle strategie integrate per il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, del costruito e della sostenibilità ambientale.

L'incontro affronta il tema della trasformazione dello spazio pubblico come dispositivo di continuità tra stratificazioni storiche e istanze ambientali contemporanee, capace di orientare la costruzione di nuovi paesaggi urbani e la ridefinizione del senso collettivo dei luoghi . In questo quadro la professoressa Loredana Ficarelli e l'architetto Francesca Onesti dialogheranno con la relatrice, indagando come la rigenerazione possa essere un atto critico che restituisca senso ai luoghi attraverso il progetto, la misura e la dimensione simbolica dell'architettura.

In questa prospettiva verranno presentati il Masterplan per la rigenerazione del Rione Testaccio, il progetto dell'asse urbano Via Nazionale – Corso Vittorio Emanuele II a Roma e la redazione di mappe interpretative a supporto del Piano Strategico del CArMe – Centro Archeologico Monumentale di Roma Capitale: tre lavori che, pur riferiti a contesti e scale differenti, condividono una metodologia attenta al rapporto tra memoria, identità e natura come principi generativi del progetto.

"L'iniziativa – spiega Francesca Onesti - si configura come un'importante occasione di confronto culturale e professionale, nonché come momento di riflessione sul contributo che l'architettura e la figura dell'architetto, in particolare quella femminile, possono offrire ai processi di trasformazione sostenibile delle città contemporanee".

ELIANA CANGELLI ( Relatrice)

Eliana Cangelli, Professore Ordinario di Progettazione Tecnologica dell'Architettura presso Sapienza Università di Roma, è membro del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, di cui è stata Presidente per due mandati, e Vice President dello European Board di EUROsolar – European Association for Renewable Energy. Già coordinatrice del Dottorato di Progettazione Ambientale di Sapienza, svolge, dal 1993, attività di ricerca scientifica e di sperimentazione progettuale sui temi della Progettazione Tecnologica e Ambientale applicati alla gestione del territorio urbano e rurale, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio pubblico e all'abitare sociale.

DIAOLOGA

Loredana Ficarelli

Architetto,è professore ordinario di Progettazione Architettonica, presso il Dipartimento DArCoD del Politecnico di Bari. Dal 2003 svolge le sue missioni scientifiche in Italia e all'estero orientate verso lo studio dei caratteri dell'architettura e del paesaggio mediterraneo.È membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio, (DArCoD – Politecnico di Bari) e del collegio di dottorato Nazionale in Heritage Science (PhD-HS.it) Università "Sapienza" Curriculum 2: Scienza E Tecnologie Per Il Patrimonio Architettonico, Politecnico di Milano. L'attività di ricerca è connessa alla partecipazione a ricerche nazionali ed internazionali, documentata da diversi saggi pubblicati in riviste, atti di convegni e monografie. Dal 2016 al 2026 ha avuto il ruolo di prorettrice vicaria del Politecnico di Bari.

Nell'ambito delle iniziative promosse per la valorizzazione delle pari opportunità e per il riconoscimento del ruolo della donna architetto quale protagonista dei processi di trasformazione e innovazione della città contemporanea, la Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti della Barletta-Andria-Trani, presieduta dall'architetto Francesco Onesti, ha organizzato un incontro dedicato ai temi della rigenerazione urbana e ambientale in programma lunedì 2 marzo presso la sede dell'Ordine (palazzo Covelli, via Ognissanti) con inizio alle ore 16.30. L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Trani oltre che dalla ragione Puglia.