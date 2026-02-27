Eventi e cultura
Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
All’Ordine degli Architetti BAT un incontro dedicato alla trasformazione sostenibile dello spazio pubblico
Trani - venerdì 27 febbraio 2026
Nell'ambito delle iniziative promosse per la valorizzazione delle pari opportunità e per il riconoscimento del ruolo della donna architetto quale protagonista dei processi di trasformazione e innovazione della città contemporanea, la Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti della Barletta-Andria-Trani, presieduta dall'architetto Francesco Onesti, ha organizzato un incontro dedicato ai temi della rigenerazione urbana e ambientale in programma lunedì 2 marzo presso la sede dell'Ordine (palazzo Covelli, via Ognissanti) con inizio alle ore 16.30. L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Trani oltre che dalla ragione Puglia.
Ascolteremo la lectio della professoressa Eliana Cangelli, che ha presieduto il Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, e illustrerà alcuni dei più significativi progetti di rigenerazione urbana da lei seguiti, con particolare attenzione alle strategie integrate per il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, del costruito e della sostenibilità ambientale.
L'incontro affronta il tema della trasformazione dello spazio pubblico come dispositivo di continuità tra stratificazioni storiche e istanze ambientali contemporanee, capace di orientare la costruzione di nuovi paesaggi urbani e la ridefinizione del senso collettivo dei luoghi . In questo quadro la professoressa Loredana Ficarelli e l'architetto Francesca Onesti dialogheranno con la relatrice, indagando come la rigenerazione possa essere un atto critico che restituisca senso ai luoghi attraverso il progetto, la misura e la dimensione simbolica dell'architettura.
In questa prospettiva verranno presentati il Masterplan per la rigenerazione del Rione Testaccio, il progetto dell'asse urbano Via Nazionale – Corso Vittorio Emanuele II a Roma e la redazione di mappe interpretative a supporto del Piano Strategico del CArMe – Centro Archeologico Monumentale di Roma Capitale: tre lavori che, pur riferiti a contesti e scale differenti, condividono una metodologia attenta al rapporto tra memoria, identità e natura come principi generativi del progetto.
"L'iniziativa – spiega Francesca Onesti - si configura come un'importante occasione di confronto culturale e professionale, nonché come momento di riflessione sul contributo che l'architettura e la figura dell'architetto, in particolare quella femminile, possono offrire ai processi di trasformazione sostenibile delle città contemporanee".
ELIANA CANGELLI ( Relatrice)
Eliana Cangelli, Professore Ordinario di Progettazione Tecnologica dell'Architettura presso Sapienza Università di Roma, è membro del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, di cui è stata Presidente per due mandati, e Vice President dello European Board di EUROsolar – European Association for Renewable Energy. Già coordinatrice del Dottorato di Progettazione Ambientale di Sapienza, svolge, dal 1993, attività di ricerca scientifica e di sperimentazione progettuale sui temi della Progettazione Tecnologica e Ambientale applicati alla gestione del territorio urbano e rurale, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio pubblico e all'abitare sociale.
DIAOLOGA
Loredana Ficarelli
Architetto,è professore ordinario di Progettazione Architettonica, presso il Dipartimento DArCoD del Politecnico di Bari. Dal 2003 svolge le sue missioni scientifiche in Italia e all'estero orientate verso lo studio dei caratteri dell'architettura e del paesaggio mediterraneo.È membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio, (DArCoD – Politecnico di Bari) e del collegio di dottorato Nazionale in Heritage Science (PhD-HS.it) Università "Sapienza" Curriculum 2: Scienza E Tecnologie Per Il Patrimonio Architettonico, Politecnico di Milano. L'attività di ricerca è connessa alla partecipazione a ricerche nazionali ed internazionali, documentata da diversi saggi pubblicati in riviste, atti di convegni e monografie. Dal 2016 al 2026 ha avuto il ruolo di prorettrice vicaria del Politecnico di Bari.