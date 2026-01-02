Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?

Un altro anno è giunto al termine, i momenti che lo hanno caratterizzato sono stati un susseguirsi di emozioni, alcune più negative e rabbiose, altre decisamente luminose e gioiose, alcune semplicemente grigie. La mente umana è catturata più dalle notizie negative che positive, e per due delle "generazioni del futuro",e ", estremamente, scivolare in una spirale negativa diviene così estremamente facile. Per questo è sano ed utile focalizzarsi su quelle notizie ed eventi che più hanno portato entusiasmo e allegria nel 2025 della nostra città.Il 2025 è stato undiper Trani, tra quelli che più hanno coinvolto i giovani delle due generazioni un posto di rilievo è occupato", con il grande successo della sua, ormaidelle estati e. Registrando, tra turisti, visitatori e cittadini, di ogni età, provenienti non solo da tutta la Puglia, ma, con forte presenza di francesi e tedeschi.è stato anche il, appuntamento ormai riconosciuto come simbolo diCon i visitatori coinvolti da una serie di eventi che intrecciano arte, musica, testimonianze e convivialità, sullo sfondo sempre affascinante del centro storico tranese. Un evento apprezzato dai ragazzi soprattutto per ilTra i personaggi celebri approdati con spettacoli ed eventi in terra tranese, uno dei più apprezzati, specialmente dalle ragazze (qui possiamo dire "di qualsiasi generazione"), è stato, celebre ballerino equali "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile", che con il suoha concorso a "infiammare" l'agosto tranese (e qualche tranese).Altro evento particolarmente apprezzato dai giovani, capace di ubriacare di allegria il finale del settembre tranese, è statache, dopo l'esordio nel 2024, è tornata con una seconda edizione, sullo, cibo tradizionale pugliese e tradizionale bavarese, ma soprattutto "questi gli ingredienti che fanno rientrare questo evento nei più apprezzati dell'anno.Il 2025 è definibile anche come l'anno di "" del, con laattuale capolista, ma soprattutto detentrice di unPrimato assoluto a livello nazionale dalla Serie A alla Promozione. Successi calcistici coronati anche dalla riapertura del Nicola Lapi, lo stadio che, da troppo tempo, non veniva vissuto né dalle società locali né dai tifosi. A ciò si è unita anche la tanto attesa "che finalmente ha trovato il suo. La conseguenza di questo ripristino della struttura è stato il, quella tranese, da troppo tempo assente e, (ri)facendo della domenica un vero "rito sportivo".Tra le "svolte positive" definibili come "avviate ma in attesa di lieto fine" è giusto citare, che fa sognare sicuramente i cittadini del futuro. Il Comune di Trani nel 2025 ha infatti completato le procedure di acquisto dei due immobili, dando l'avvio alper riportare a Trani un cinema/teatro che manca da ormai un quinquennio. Percorso che, tuttavia,, con una grande aspettativa da parte di tutta la cittadinanza. I successi, come purtroppo anche gli insuccessi, potrebbero continuare in un elenco che rischierebbe di diventare più soggettivo che oggettivo,, dicono, sia "", così, nel frattempo che il mondo gira e che nuove sfide bussino alla porta,