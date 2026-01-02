Attualità
Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
Un breve excursus di alcuni degli eventi propositivi che più hanno coinvolto e stimolato i “Millennials” e la “Generazione Z”
Trani - venerdì 2 gennaio 2026 15.46
Un altro anno è giunto al termine, i momenti che lo hanno caratterizzato sono stati un susseguirsi di emozioni, alcune più negative e rabbiose, altre decisamente luminose e gioiose, alcune semplicemente grigie. La mente umana è catturata più dalle notizie negative che positive, e per due delle "generazioni del futuro", Millennials (Y) e "generazione delle reti" (Z), estremamente interconnesse, scivolare in una spirale negativa diviene così estremamente facile. Per questo è sano ed utile focalizzarsi su quelle notizie ed eventi che più hanno portato entusiasmo e allegria nel 2025 della nostra città.
Il 2025 è stato un anno ricco di eventi per Trani, tra quelli che più hanno coinvolto i giovani delle due generazioni un posto di rilievo è occupato dell'ever green delle estati tranesi "Calici di San Lorenzo", con il grande successo della sua ottava edizione, ormai evento di punta delle estati e dell'agosto tranese. Registrando numeri da record, tra turisti, visitatori e cittadini, di ogni età, provenienti non solo da tutta la Puglia, ma anche dall'estero, con forte presenza di francesi e tedeschi. Agosto 2025 è stato anche il mese di "Medea, la Festa dei Popoli", appuntamento ormai riconosciuto come simbolo di dialogo e partecipazione collettiva nella nostra città. Con i visitatori coinvolti da una serie di eventi che intrecciano arte, musica, testimonianze e convivialità, sullo sfondo sempre affascinante del centro storico tranese. Un evento apprezzato dai ragazzi soprattutto per il forte messaggio di "incontro tra le diverse culture".
Tra i personaggi celebri approdati con spettacoli ed eventi in terra tranese, uno dei più apprezzati, specialmente dalle ragazze (qui possiamo dire "di qualsiasi generazione"), è stato Stefano De Martino, celebre ballerino e conduttore di celebri programmi quali "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile", che con il suo spettacolo: "Meglio stasera! Summer tour", ha concorso a "infiammare" l'agosto tranese (e qualche tranese).
Altro evento particolarmente apprezzato dai giovani, capace di ubriacare di allegria il finale del settembre tranese, è stata l'Oktober Fest che, dopo l'esordio nel 2024, è tornata con una seconda edizione, sullo sfondo di Piazza Gradenigo. Allestimenti, attrazioni, musica, cibo tradizionale pugliese e tradizionale bavarese, ma soprattutto "fiumi di birra", questi gli ingredienti che fanno rientrare questo evento nei più apprezzati dell'anno.
Il 2025 è definibile anche come l'anno di "rinascita" del calcio tranese, con la Soccer Trani attuale capolista imbattuta in campionato, ma soprattutto detentrice di un record nazionale storico: il record di squadra italiana con il maggior numero di vittorie consecutive in partite ufficiali, con una striscia di 19 successi tra campionato di Promozione e Coppa Italia.
Primato assoluto a livello nazionale dalla Serie A alla Promozione. Successi calcistici coronati anche dalla riapertura del Nicola Lapi, lo stadio che, da troppo tempo, non veniva vissuto né dalle società locali né dai tifosi. A ciò si è unita anche la tanto attesa "accensione dei fari dello stadio" tabù che finalmente ha trovato il suo lieto fine. La conseguenza di questo ripristino della struttura è stato il ritorno di una tifoseria, quella tranese, da troppo tempo assente e che ora può riprendere a valorizzare la sua tradizione, (ri)facendo della domenica un vero "rito sportivo".
Tra le "svolte positive" definibili come "avviate ma in attesa di lieto fine" è giusto citare l'acquisto dei due cinema-teatri cittadini, l'Impero e il Super Cinema, che fa sognare sicuramente i cittadini del futuro. Il Comune di Trani nel 2025 ha infatti completato le procedure di acquisto dei due immobili, dando l'avvio al percorso per riportare a Trani un cinema/teatro che manca da ormai un quinquennio. Percorso che, tuttavia, è ancora in attesa di concretizzarsi, con una grande aspettativa da parte di tutta la cittadinanza. I successi, come purtroppo anche gli insuccessi, potrebbero continuare in un elenco che rischierebbe di diventare più soggettivo che oggettivo, il segreto, dicono, sia "pensare positivo", così, nel frattempo che il mondo gira e che nuove sfide bussino alla porta, accogliamo questo 2026 con memoria del passato per migliorare il futuro.
