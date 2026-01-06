La Puglia si prepara al freddo polare. Viaggio nella memoria tra il mito del ’56 e le immagini di una Trani imbiancata

13 foto Trani innevata dal 1956 al 2019 Tonino Lacalamita

C'è un silenzio particolare che precede la neve sul mare. È un'attesa elettrica, fatta di cieli che si abbassano e di un vento che cambia voce, diventando tagliente. In queste ore, i bollettini meteorologici hanno ricominciato a parlare quel linguaggio che ogni tanto ci fa sognare e tremare:. Anche la Puglia, e con essa la nostra Trani, è nel mirino di un'ondata di freddo che promette di ridisegnare, almeno per qualche ora, i contorni del nostro paesaggio quotidiano.Ogni volta che il termometro scende drasticamente, la memoria collettiva corre indietro a un anno preciso, diventato ormai unità di misura per ogni inverno rigido: il. Non fu una semplice nevicata, ma un evento storico di portata eccezionale che paralizzò l'intero continente europeo e l'Italia. In quel febbraio di settant'anni fa, la neve non si limitò a imbiancare: seppellì. Fu definita laper intensità, estensione geografica e durata. Trani si risvegliò trasformata, avvolta in una morsa di ghiaccio che resta, ancora oggi, insuperata. Negli anni successivi il gelo è tornato a farci visita, ma nessun evento ha mai eguagliato la potenza narrativa e fisica di quell'inverno leggendario.Se il '56 rimane il mito, la storia recente ci ha regalato comunque risvegli magici. Chi non ricorda il gennaio del 1985? O le più recenti ondate di gelo che hanno coperto la pietra bianca della Cattedrale con un manto ancora più candido?Non sarà una novità vedere il porto o la villa comunale sotto i fiocchi, ma l'emozione si rinnova sempre. Per questo, aspettando di capire se le previsioni di queste ore si trasformeranno in realtà, abbiamo deciso di fare un salto nel passato. Abbiamo raccolto in unle immagini più belle delle nevicate tranesi. Non sono foto patinate, ma scatti amatoriali, veri, "rubati" dalle finestre o scattati con mani intirizzite per strada: documenti preziosi di come la città cambia volto quando il freddo del nord decide di scendere a sud.Guardare queste foto non è solo un esercizio di meteorologia, è un tuffo al cuore. È l'amarcord di chi ricorda le scuole chiuse all'improvviso, le battaglie di palle di neve improvvisate in Piazza della Repubblica, lo scricchiolio insolito dei passi sul lungomare ghiacciato. La neve a Trani ha il potere di fermare il tempo. Rende la pietra della nostra città più luminosa e il mare incredibilmente scuro, creando un contrasto che toglie il fiato. In attesa di vedere se la dama bianca tornerà a trovarci nei prossimi giorni, vi invitiamo a riscaldarvi il cuore con questi ricordi. Perché ogni nevicata passa, ma lo stupore di vedere la propria città vestita di bianco resta per sempre.