Truffe telefoniche
Truffe telefoniche
Trani: Istruzioni per l'uso

Allarme a Trani, occhio al cellulare: dilaga la truffa del "prefisso +33"

Decine di segnalazioni in città: chiamate e messaggi dalla Francia. Il vademecum per difendersi

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 7.07
Squilla il telefono, sul display compare un numero internazionale, spesso con prefisso +33 (Francia). Sembra una chiamata innocua, magari un errore o un parente lontano, ma in realtà è l'ultima frontiera delle frodi telematiche che in queste ore sta prendendo di mira numerosi cittadini tranesi.
Le segnalazioni giunte alla nostra redazione si stanno moltiplicando: il meccanismo è sempre lo stesso e fa leva sulla curiosità o sul bisogno di liquidità. Si tratta di una truffa pericolosa, evoluzione di quella già nota con prefisso +31 (Paesi Bassi) o +91 (India), orchestrata da cybercriminali con l'unico obiettivo di svuotare il conto o rubare l'identità digitale delle vittime.

Come funziona l'inganno
Il raggiro si presenta in due forme principali. Nel primo caso, l'utente riceve una chiamata. Rispondendo, non si sente una persona reale, ma una voce registrata (spesso generata dall'Intelligenza Artificiale) che invita a spostare la conversazione su WhatsApp salvando un numero specifico. Nel secondo caso, il contatto avviene direttamente tramite messaggio (SMS o WhatsApp).

L'esca del "guadagno facile" Il contenuto del messaggio è quasi sempre allettante: vengono proposti "lavori" semplicissimi, come mettere "like" a post sui social o scrivere recensioni fittizie, in cambio di guadagni rapidi e importanti. È qui che scatta la trappola: per incassare (o per iniziare a lavorare), i truffatori chiedono i dati personali, i dettagli della carta di credito o, peggio, un piccolo "versamento cauzionale". Una volta ottenuti i dati o i soldi, i malviventi spariscono nel nulla, lasciando la vittima con il conto alleggerito e la privacy violata.

Il Vademecum: come difendersi
Di fronte a questo fenomeno, che sta colpendo a tappeto anche a Trani, la prevenzione è l'unica arma efficace. Ecco cosa fare (e non fare) se vedete comparire il +33 sul vostro schermo:
  • NON rispondere: Se non avete parenti o contatti di lavoro in Francia, ignorate la chiamata.
  • BLOCCA subito: Appena cessa lo squillo, utilizzate le impostazioni del telefono per "bloccare" il numero e segnalarlo come spam.
  • NON cliccare su link: Se ricevete SMS o messaggi WhatsApp con link strani, non apriteli mai. Possono installare virus o portare a siti "clone" che rubano le password.
  • NON inviare dati: Nessuna azienda seria assume via WhatsApp chiedendo soldi in anticipo o dati bancari senza un contratto.
  • Diffida dei "guadagni facili": Se l'offerta sembra troppo bella per essere vera, al 100% è una truffa.
L'invito è quello di prestare la massima attenzione e di avvisare soprattutto le persone anziane o meno avvezze alla tecnologia, spesso bersagli preferiti di questi criminali senza scrupoli. La sicurezza parte dal passaparola: condividete queste informazioni per proteggere la nostra comunità. tl@

  • Trani Utile
Altri contenuti a tema
SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere Scatta il canone di 6 euro annui per l'identità digitale più diffusa, anche a Trani. Ecco chi è esente, come pagare e le alternative gratuite
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Il messaggio invita a chiamare un numero a pagamento per "importanti comunicazioni". Ecco come riconoscere il raggiro
Atletica, la "Tommaso Assi " incanta anche ad Ancona: pioggia di record e vittorie per il vivaio tranese
28 gennaio 2026 Atletica, la "Tommaso Assi" incanta anche ad Ancona: pioggia di record e vittorie per il vivaio tranese
Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento ". Branà: "La città ha un grande cuore "
28 gennaio 2026 Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento". Branà: "La città ha un grande cuore"
Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella ": quando la normalità diventa complicità col male
28 gennaio 2026 Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male
Mercorio (Rispettiamo Trani): "Tassa di soggiorno? Inaccettabile se serve solo a tappare buchi di bilancio "
28 gennaio 2026 Mercorio (Rispettiamo Trani): "Tassa di soggiorno? Inaccettabile se serve solo a tappare buchi di bilancio"
"Passo a passo ": a Trani apre uno sportello di orientamento e di portierato sociale per over 65
27 gennaio 2026 "Passo a passo": a Trani apre uno sportello di orientamento e di portierato sociale per over 65
Festival del tango, gli organizzatori invitano gli operatori a fare rete
27 gennaio 2026 Festival del tango, gli organizzatori invitano gli operatori a fare rete
Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale
27 gennaio 2026 Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale
Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud
27 gennaio 2026 Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud
San Sebastiano, la festa della Polizia Locale tra bilanci e futuro: le interviste
27 gennaio 2026 San Sebastiano, la festa della Polizia Locale tra bilanci e futuro: le interviste
Shoah, il componimento di Francesco Pagano per la Giornata della Memoria
27 gennaio 2026 Shoah, il componimento di Francesco Pagano per la Giornata della Memoria
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.