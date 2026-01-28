Allarme a Trani, occhio al cellulare: dilaga la truffa del "prefisso +33"

NON rispondere: Se non avete parenti o contatti di lavoro in Francia, ignorate la chiamata.

Squilla il telefono, sul display compare un numero internazionale, spesso con. Sembra una chiamata innocua, magari un errore o un parente lontano, ma in realtà è l'ultima frontiera delle frodi telematiche che in queste ore sta prendendo di mira numerosi cittadini tranesi.Le segnalazioni giunte alla nostra redazione si stanno moltiplicando: il meccanismo è sempre lo stesso e fa leva sulla curiosità o sul bisogno di liquidità. Si tratta di una truffa pericolosa, evoluzione di quella già nota con prefisso +31 (Paesi Bassi) o +91 (India), orchestrata da cybercriminali con l'unico obiettivo di svuotare il conto o rubare l'identità digitale delle vittime.Il raggiro si presenta in due forme principali. Nel primo caso, l'utente riceve una. Rispondendo, non si sente una persona reale, ma una voce registrata (spesso generata dall'Intelligenza Artificiale) che invita a spostare la conversazione susalvando un numero specifico. Nel secondo caso, il contatto avviene direttamente tramite(SMS o WhatsApp).Il contenuto del messaggio è quasi sempre allettante: vengono proposti "lavori" semplicissimi, come mettere "like" a post sui social o scrivere recensioni fittizie, in cambio di guadagni rapidi e importanti. È qui che scatta la trappola: per incassare (o per iniziare a lavorare), i truffatori chiedono i, i dettagli della carta di credito o, peggio, un piccolo "versamento cauzionale". Una volta ottenuti i dati o i soldi, i malviventi spariscono nel nulla, lasciando la vittima con il conto alleggerito e la privacy violata.Di fronte a questo fenomeno, che sta colpendo a tappeto anche a Trani, la prevenzione è l'unica arma efficace. Ecco cosa fare (e non fare) se vedete comparire ilsul vostro schermo:L'invito è quello di prestare la massima attenzione e dio meno avvezze alla tecnologia, spesso bersagli preferiti di questi criminali senza scrupoli. La sicurezza parte dal passaparola: condividete queste informazioni per proteggere la nostra comunità.