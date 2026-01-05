SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026. Foto Tonino Lacalamita
Trani: Istruzioni per l'uso

SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere

Scatta il canone di 6 euro annui per l'identità digitale più diffusa, anche a Trani. Ecco chi è esente, come pagare e le alternative gratuite

Trani - lunedì 5 gennaio 2026
È una svolta digitale che tocca da vicino anche migliaia di cittadini tranesi. Dal 1° gennaio 2026, Poste Italiane ha introdotto un canone annuale per il suo servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), fino ad oggi gratuito per milioni di italiani. Una decisione che allinea il provider più utilizzato – gestisce circa 30 milioni di identità digitali, il 70% del totale nazionale – ad altri gestori come Aruba e Infocert, che già applicavano tariffe simili. Ma cosa cambia nel concreto per chi usa lo SPID per accedere al sito dell'INPS, all'Agenzia delle Entrate o al Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia? Ecco una guida pratica per orientarsi tra costi, esenzioni e alternative.

Quanto costa e come si paga
Il nuovo canone è fissato a 6 euro all'anno (IVA inclusa). Attenzione però: il primo anno di attivazione resta gratuito per chi richiede un nuovo SPID. Per chi invece lo possiede già, il pagamento dovrà essere effettuato al momento del rinnovo, entro 30 giorni dalla scadenza indicata nella propria area personale o sull'app PosteID. Il pagamento può essere effettuato online (tramite carta inserendo codice fiscale ed email) oppure recandosi fisicamente in un ufficio postale, anche qui a Trani. Se non si paga entro i termini, l'identità digitale viene sospesa per due anni (riattivabile saldando il debito), dopodiché decade definitivamente.

Chi NON deve pagare (le esenzioni)
Non tutti dovranno mettere mano al portafoglio. Poste ha previsto importanti esenzioni permanenti. Lo SPID resterà gratuito per:
  • I cittadini minorenni.
  • Le persone con 75 anni o più.
  • Gli italiani residenti all'estero.
  • I titolari di SPID a uso professionale.
Dunque, molti anziani tranesi che utilizzano lo SPID per servizi sanitari o pensionistici potranno continuare a farlo senza costi.

Perché si paga?
La motivazione è economica. I costi di gestione dell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza (autenticazione via App e SMS) sono aumentati, mentre i fondi pubblici destinati ai gestori sono rimasti bloccati a lungo. I 40 milioni di euro stanziati dal governo nella primavera del 2025 non sono bastati a coprire le richieste dei provider (50 milioni), spingendo Poste ad introdurre una tariffa per sostenere il servizio.

Non vuoi pagare? Ecco le alternative
L'introduzione del canone non è un obbligo per i cittadini di restare con Poste. Lo SPID è un sistema aperto e si può cambiare fornitore senza perdere l'accesso ai servizi pubblici. Chi non accetta le nuove condizioni ha diritto al recesso gratuito entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta via email. Le strade per continuare ad avere un'identità digitale a costo zero sono due:
  1. Cambiare Gestore SPID: Esistono ancora provider che offrono il servizio gratuitamente (anche se la lista si sta accorciando). Passare a un altro gestore richiede una nuova registrazione, ma una volta ottenute le credenziali, l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione rimane identico.
  2. Usare la Carta d'Identità Elettronica (CIE): È l'alternativa istituzionale più solida. La CIE, che quasi tutti i tranesi ormai possiedono nel portafogli, permette di accedere agli stessi servizi dello SPID tramite l'app CieID (usando uno smartphone con lettore NFC) o da PC. Essendo gestita direttamente dallo Stato, è gratuita e non soggetta a variazioni commerciali future.
Attenzione alle truffe
In un momento di cambiamenti contrattuali, è facile cadere in trappola. Ricordiamo che lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) serve per accedere ai servizi online con username e password. Per ottenerlo servono documenti validi, email e cellulare personali. Diffidate da messaggi sospetti o email che chiedono dati sensibili "per evitare il blocco": le comunicazioni ufficiali di Poste arrivano tramite canali sicuri e l'Area Personale. Che decidiate di pagare i 6 euro per comodità o di passare alla CIE per risparmiare, l'importante è non farsi trovare impreparati: l'identità digitale è ormai la chiave indispensabile per aprire le porte della burocrazia, anche a Trani. Per ulteriori approfondimenti rivolgetevi direttamente all'Ufficio Postale o dal link pubblicato approfondite la questione che riguarda l'Identità Digitale di Poste Italiane: https://posteid.poste.it/
  • Trani Utile
Altri contenuti a tema
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani Il messaggio invita a chiamare un numero a pagamento per "importanti comunicazioni". Ecco come riconoscere il raggiro
Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
5 gennaio 2026 Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa "
5 gennaio 2026 La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
4 gennaio 2026 Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
4 gennaio 2026 Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale ": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
4 gennaio 2026 Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
10
«Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
4 gennaio 2026 «Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
4 gennaio 2026 Racconti del Natale, il 5 gennaio la premiazione
Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
4 gennaio 2026 Ieri sera il Gran Concerto di Capodanno della Fondazione S.E.C.A.
Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
4 gennaio 2026 Messaggi truffa, l'ASL mette in guardia i cittadini, nel mirino anche utenti di Trani
Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate " chiude "Le Vie del Natale "
4 gennaio 2026 Gran finale per il Festival delle Bande a Trani: oggi la "Biagio Abbate" chiude "Le Vie del Natale"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.