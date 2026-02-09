La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia

La, imponendosi con autorità al termine di una gara interpretata con ordine, intensità e continuità, su uno dei campi più impegnativi del girone.L'approccio alla partita è stato subito molto positivo. Le bianco-blu hanno messo pressione in battuta fin dalle prime fasi, trovando continuità soprattutto con Musto e Piarulli. Sul punteggio di 11-18 in favore della Lavinia, il gioco è stato interrotto per dieci minuti a causa di un problema tecnico. Alla ripresa, la squadra ha mantenuto lucidità e concentrazione, chiudendo il primo set senza accusare il fermo.Il secondo parziale ha seguito un copione simile: grande efficacia al servizio, che ha limitato la costruzione di gioco avversaria, e incisività in attacco. Miranda e Pidhurska hanno trovato soluzioni importanti sulle bande, mentre al centro Gorgoglione si è fatta valere sia in attacco che a muro, dando solidità al sistema di gioco.Il terzo set è stato il più combattuto. Un leggero calo di attenzione e una Sportilia cresciuta soprattutto in fase difensiva hanno reso il parziale più equilibrato. In un momento delicato, però, la Lavinia Group Volley Trani ha ritrovato ordine e concretezza, recuperando nel finale grazie alla battuta di Musto e chiudendo il set sul 25-23.Nel complesso, una prova corale di grande qualità, caratterizzata da ordine tattico e solidità difensiva. Importante anche il lavoro in seconda linea, con Martina Curci protagonista di una prestazione attenta e continua, e il contributo a muro di Telesca, decisiva nel consolidare il sistema difensivo.Una vittoria che conferma la crescita e la maturità della Lavinia Group Volley Trani, capace di imporsi con personalità su un campo difficile e di dare continuità al proprio percorso in campionato.