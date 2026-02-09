Volley
La Lavinia Group Volley Trani passa a Bisceglie: vittoria di spessore sul campo della Sportilia
0-3 netto per le tranesi: ennesima prestazione da incorniciare
Trani - lunedì 9 febbraio 2026 08.00 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani conquista una vittoria di grande spessore sul campo della Sportilia Volley Bisceglie, imponendosi con autorità al termine di una gara interpretata con ordine, intensità e continuità, su uno dei campi più impegnativi del girone.
L'approccio alla partita è stato subito molto positivo. Le bianco-blu hanno messo pressione in battuta fin dalle prime fasi, trovando continuità soprattutto con Musto e Piarulli. Sul punteggio di 11-18 in favore della Lavinia, il gioco è stato interrotto per dieci minuti a causa di un problema tecnico. Alla ripresa, la squadra ha mantenuto lucidità e concentrazione, chiudendo il primo set senza accusare il fermo.
Il secondo parziale ha seguito un copione simile: grande efficacia al servizio, che ha limitato la costruzione di gioco avversaria, e incisività in attacco. Miranda e Pidhurska hanno trovato soluzioni importanti sulle bande, mentre al centro Gorgoglione si è fatta valere sia in attacco che a muro, dando solidità al sistema di gioco.
Il terzo set è stato il più combattuto. Un leggero calo di attenzione e una Sportilia cresciuta soprattutto in fase difensiva hanno reso il parziale più equilibrato. In un momento delicato, però, la Lavinia Group Volley Trani ha ritrovato ordine e concretezza, recuperando nel finale grazie alla battuta di Musto e chiudendo il set sul 25-23.
Nel complesso, una prova corale di grande qualità, caratterizzata da ordine tattico e solidità difensiva. Importante anche il lavoro in seconda linea, con Martina Curci protagonista di una prestazione attenta e continua, e il contributo a muro di Telesca, decisiva nel consolidare il sistema difensivo.
Una vittoria che conferma la crescita e la maturità della Lavinia Group Volley Trani, capace di imporsi con personalità su un campo difficile e di dare continuità al proprio percorso in campionato.
