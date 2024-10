Solidarity sport, l'evento de Gli Angeli del Soccorso per l'acquisto di un'ambulanza

Sabato 19 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, in piazza marinai d'Italia si terrà la manifestazione sportiva "Solidarity sport" organizzata dall'associazione "Gli angeli del soccorso". L'evento prevede un ticket di €7,00, ricavato che sarà destinato all'acquisto di un'autoambulanza."L'associazione di volontariato "Gli Angeli del Soccorso" impegnata da due anni sul territorio cittadino, provinciale e regionale al servizio della collettività organizza in data 19 Ottobre 2024 dalle ore 17 alle ore 19 in Piazza Marinai d'Italia a Trani l'evento "Solidarity Sport".Evento caratterizzato da mini tornei di beach soccer, beach volley sia maschili che femminili, una gara di atletica leggera, una passeggiata in bicicletta di dieci chilometri presso la pista ciclabile ed una color walk di cinque chilometri dove tutti bambini, ragazzi e famiglie possono divertirsi insieme in un'esperienza unica ed irripetibile. Per l'evento è consigliato indossare un t-shirt bianca. "Non c'è età per colorare la propria vita"- affermano gli organizzatori.Si invita gli amici e la cittadinanza tutta all'acquisto del ticket per poter partecipare all'evento, il ricavato sarà devoluto interamente nell'acquisto della nuova ambulanza, mezzo indispensabile nell'aiuto deficitario della nostra sanità, vista la carenza di personale, i tagli dei posti letto, e le liste d'attesa lunghissime. Con l'acquisto dell'ambulanza, l'associazione "Gli Angeli del Soccorso ODV" potrà fronteggiare al meglio le difficoltà della vita sanitaria quotidiana della gente che soffre supportando psicologicamente i loro bisogni."Aiutateci ad aiutare, tutti insieme"- intonano i volontari. Il tempo donato nutre l'anima, un solo ticket può cambiare una vita e donare aiuto a chi ne ha più bisogno." Massimo Pastore, Presidente de "Gli Angeli del Soccorso" con i suoi fedelissimi volontari e simpatizzanti Savino Di Meo ed Antonio Berardi.