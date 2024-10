Impianto di atletica leggera a Trani, i dubbi di Azione Trani

Era ora. Direbbe più di uno. Parliamo dell'impianto di atletica leggera a Trani atteso da decenni e che finalmente sembra stia per essere realizzato. All'entrata del cantiere c'è l'immagine della struttura sportiva a lavori terminati.La domanda che poniamo come Azione Trani al sindaco e all'assessore allo sport e al dirigente dell'ufficio tecnico del comune e' la seguente: "la foto posta sul cantiere rappresenta fedelmente come verrà realizzata la pista di atletica? Dalla risposta che pretendiamo (non a titolo personale ma per i cittadini tranesi) nascono altri interrogativi. Ad esempio se la pista verrà ultimata rispettando le direttive prescritte dagli organi competenti in materia, perché guardando ed osservando nei dettagli l'immagine avremmo più di qualche fondato dubbio in merito. L'anomalia sta nella conformazione della struttura e nell'aver voluto adattare una pista di atletica in un'area, via Giacchetti, che non potrebbe ospitarla. Certo non mettiamo in dubbio che l'impianto sportivo sia stato progettato rispettando le prescrizioni della Federazione italiana atletica leggera, ma un conto sono le prescrizioni, un conto è l'omologazione della struttura che deve essere fatta a pista realizzata da un omologatore federale con strumenti adatti.A Trani, una seria programmazione sull'impiantistica sportiva significherebbe incrementare il turismo sportivo che insieme a quello balneare e culturale porterebbe la città a decollare economicamente nell'ottica della destagionalizzazione.A fronte dei nostri dubbi Azione Trani farà richiesta al Comune di poter visionare il progetto per sciogliere qualunque dubbio.